MTY augmente son dividende trimestriel de 30%

MONTRÉAL, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples concepts de restaurants à travers le monde, annonce aujourd'hui une augmentation de 30% de son dividende trimestriel, qui passera de 11,5¢ par action à 15 ¢ par action. Le dividende de 15 ¢ sera payable le 15 février 2018 aux actionnaires dûment inscrits aux registres de la Société à la fin de la journée ouvrable le 5 février 2018.

Stanley Ma, président du conseil d'administration et chef de la direction de MTY, a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer cette hausse importante de notre dividende, qui démontre la confiance que nous avons envers notre capacité à générer des flux de trésorerie dans le futur. Cette hausse n'affectera en rien notre flexibilité financière et notre aptitude à réaliser notre stratégie de croissance agressivement, que ce soit de façon organique ou via acquisitions. Après avoir pris une pause d'augmentation de dividende l'année dernière, que notre conseil d'administration avait jugée prudente et nécessaire afin de bien évaluer les impacts des acquisitions de Kahala, Baja et La Sala, nous sommes maintenant confortables à rétablir une distribution à nos actionnaires qui est mieux alignée avec nos objectifs ».

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

