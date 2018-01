Le BNQ est fier d'être le 1er organisme de vérification au monde à obtenir l'accréditation pour les normes de l'ASI dédiées au secteur de l'aluminium







QUÉBEC, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense fierté que le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est devenu, le 28 novembre dernier, le premier organisme de vérification au monde à recevoir l'accréditation de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Cette accréditation lui permet d'auditer légitimement toute entreprise oeuvrant dans la chaine de valeur de l'aluminium et désirant être certifiée selon les normes de l'ASI.

La portée de l'accréditation ASI décernée au BNQ comprend toute la chaine de valeur de production de l'aluminium, et ce, de l'extraction minière de bauxite jusqu'aux produits finis, incluant le recyclage de l'aluminium, et ce, dans les pays et territoires suivants :

Canada

Australie

États-Unis

Royaume-Uni

France

L'Aluminium Stewardship Initiative est un organisme de normalisation et de certification à but non lucratif réunissant d'importants joueurs mondiaux de la chaine de valeur de l'aluminium, qui souhaite contribuer à une société ayant à coeur le développement durable. Cette accréditation permettra au BNQ de contribuer à la reconnaissance des meilleures pratiques de gestion des entreprises du secteur de l'aluminium. Le programme de certification de l'ASI est composé de trois éléments principaux :

une norme de performance en développement durable, traitant de la gouvernance et des meilleures pratiques de gestion de l'environnement ainsi que du volet social du développement durable; une chaine de traçabilité, permettant de démontrer que l'aluminium certifié ou recyclé provient effectivement d'entreprises ayant implanté les meilleures pratiques de gestion issues de la norme de performance de l'ASI; un manuel d'assurance ASI, soit le processus de vérification et de certification selon la norme de performance et selon la chaine de traçabilité.

Les interventions du BNQ vont se concentrer sur le déploiement des pratiques reconnues d'audit des entreprises désirant être certifiées, alors que l'ASI délivrera ces certificats sur la base des résultats des audits du BNQ.

Le BNQ est le seul organisme au Canada accrédité par l'ASI et pouvant offrir le service dans les deux langues officielles.

Pour plus d'information sur l'ASI, consultez le site https://aluminium-stewardship.org/.

À propos du BNQ

Entité administrative du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est en activité depuis plus de 50 ans dans le domaine de la normalisation, de la certification et de la diffusion d'information sur les normes. Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec, le Conseil canadien des normes (CCN) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), le BNQ est un chef de file dans l'élaboration de mesures conçues pour appuyer les entreprises, les secteurs industriel et social et les organismes de règlementation. Pour de plus amples renseignements, rendez?vous au www.bnq.qc.ca.

Ce communiqué est conforme, en tout ou en partie, à l'orthographe modernisée.

