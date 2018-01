Investissements Manuvie annonce des modifications à sa plateforme d'organismes de placement collectif







TORONTO, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui un certain nombre de modifications qu'elle propose d'apporter à sa plateforme d'organismes de placement collectif et à l'équipe des actions canadiennes à petite capitalisation.

Dans un effort visant à rationaliser sa gamme de fonds et à améliorer l'expérience pour les investisseurs et les conseillers, sous réserve de l'obtention des approbations applicables des organismes de réglementation et des porteurs de titres, Investissements Manuvie propose de faire ce qui suit :

mettre en oeuvre une série de fusions de fonds

offrir à nouveau un fonds fermé existant aux fins de nouvelles souscriptions

changer le nom de certains fonds

modifier les objectifs de placement de certains fonds

fermer certains fonds à toutes souscriptions

rajuster la politique en matière de distributions de certains fonds

réduire les frais de gestion de certains fonds

« Nous cherchons avant tout à offrir une valeur ajoutée à nos clients » a affirmé Bernard Letendre, chef de la gestion de patrimoine et d'actifs, Canada, et président et chef de la direction, Investissements Manuvie. « Ces changements simplifient notre offre de produits afin de nous permettre d'offrir à nos clients et à nos conseillers une plateforme rationalisée de fonds de grande qualité. »

Fusions de fonds

Les modifications proposées sont conçues pour éliminer les doublons et rationaliser la plateforme de Manuvie pour les conseillers et les investisseurs.

Le comité d'examen indépendant des fonds a passé en revue les fusions proposées et a conclu qu'elles aboutissent à un résultat juste et raisonnable pour les fonds concernés.

Les porteurs de titres des Fonds en dissolution recevront un préavis des fusions ou, dans le cas des fusions qui nécessitent l'approbation des porteurs de titres (y compris, dans certains cas, les porteurs de titres des Fonds prorogés), un avis de convocation et une circulaire de sollicitation de procurations par la direction, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les approbations requises des porteurs de titres seront demandées à des assemblées extraordinaires qui se tiendront vers le 4 avril 2018 pour les porteurs de titres inscrits au 20 février 2018.

Sous réserve de ces approbations, Investissements Manuvie propose de fusionner les fonds suivants à la fermeture des bureaux le 20 avril 2018 ou vers cette date :

Fonds en dissolution Fonds prorogé Fonds d'obligations asiatiques à

rendement global Manuvie Fonds tactique de titres de créance

mondiaux Manuvie Fonds de revenu à taux variable en dollars

US Manuvie Fonds à revenu stratégique en dollars US

Manuvie Catégorie équilibrée d'occasions

canadiennes Manuvie Catégorie de revenu mensuel canadien

Manuvie Catégorie de croissance de dividendes

canadiens Manuvie Catégorie de revenu de dividendes

canadiens Manuvie Catégorie de revenus privilégiés Manuvie Catégorie de revenu de dividendes Manuvie Catégorie d'occasions

canadiennes Manuvie Catégorie de titres canadiens Manuvie Fonds de revenu de dividendes

américains Manuvie - Enregistré Fonds de revenu de dividendes

américains Manuvie

Investissements Manuvie propose également de fusionner les fonds suivants à la fermeture des bureaux le 25 mai 2018 ou vers cette date :

Fonds en dissolution Fonds prorogé Fonds monétaire Manuvie Fiducie privée Marché monétaire Manuvie Fonds d'obligations à court terme Manuvie Fiducie privée Marché monétaire Manuvie Fonds d'obligations de sociétés

canadiennes Manuvie Fonds d'obligations canadiennes Plus

Manuvie Fonds d'obligations à rendement élevé

Manuvie Fonds tactique de titres de créance

américains Manuvie Fonds de titres de créance des marchés

émergents Manuvie Fonds tactique de titres de créance

mondiaux Manuvie Fonds équilibré d'occasions canadiennes

Manuvie Fonds de revenu mensuel canadien

Manuvie Fonds tactique de revenu Manuvie Catégorie de revenu mensuel canadien

Manuvie Fonds à revenu mensuel élevé américain

non couvert Manuvie Fonds à revenu mensuel élevé américain

Manuvie Fonds de revenu prudent Manuvie Fonds d'occasions de rendement Manuvie Fonds d'occasions canadiennes Manuvie Fonds de titres canadiens Manuvie Catégorie de revenu de dividendes

américains Manuvie Fonds de revenu de dividendes

américains Manuvie Catégorie des marchés émergents

Manuvie Fonds des marchés émergents Manuvie Fiducie privée Revenu fixe américain

Manuvie Fiducie privée Revenu fixe mondial

Manuvie

Le niveau de risque de la Catégorie de revenus privilégiés Manuvie est faible à moyen, et celui de la Catégorie de revenu de dividendes Manuvie est moyen. Cette fusion entraînera une hausse du niveau de risque pour les porteurs de titres de la Catégorie de revenus privilégiés Manuvie.

Dans les situations où une fusion aurait entraîné des frais de gestion plus élevés pour un investisseur, Investissements Manuvie conservera plutôt les frais de gestion moindres et, s'il y a lieu, procédera à la création de nouvelles séries du Fonds prorogé pour maintenir les frais de gestion moindres à l'égard des parts en circulation à la date de prise d'effet de la fusion et des réinvestissements automatiques de distributions connexes sur ces parts. Aucun plan de prélèvements automatiques ne sera rétabli à l'égard des séries créées aux fins du maintien des droits acquis.

Les Fonds en dissolution visés par les fusions proposées du 20 avril 2018 seront tous fermés aux nouvelles souscriptions et aux rachats à compter de 16 h (heure de Toronto) le 18 avril 2018 dans le cas des ordres électroniques transmis par l'intermédiaire de Fundserv et à compter de 16 h (heure de Toronto) le 20 avril 2018 dans le cas des ordres transmis directement afin de permettre le traitement des fusions. En outre, tous les Fonds en dissolution seront fermés aux échanges et aux transferts effectués par l'entremise de Fundserv à compter de 16 h (heure de Toronto) le 19 avril 2018.

Les Fonds en dissolution visés par les fusions proposées du 25 mai 2018 seront tous fermés aux nouvelles souscriptions et aux rachats à compter de 16 h (heure de Toronto) le 23 mai 2018, ou le 24 mai 2018 en ce qui concerne le Fonds monétaire Manuvie, dans le cas des ordres électroniques transmis par l'intermédiaire de Fundserv et à compter de 16 h (heure de Toronto) le 25 mai 2018 dans le cas des ordres transmis directement afin de permettre le traitement des fusions. En outre, tous les Fonds en dissolution seront fermés aux échanges et aux transferts effectués par l'entremise de Fundserv à compter de 16 h (heure de Toronto) le 24 mai 2018.

Changement de gestionnaire de portefeuille

Gestion d'actifs Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle apportait des changements à son équipe des actions canadiennes à petite capitalisation. Gestion d'actifs Manuvie fusionne son équipe des actions canadiennes à petite capitalisation avec celle des actions canadiennes à grande capitalisation afin de former une seule équipe de croissance canadienne. Shauna Sexsmith, directrice générale principale et gestionnaire de portefeuille principale, dirigera l'équipe de croissance canadienne combinée.

Luciano Orengo, co-gestionnaire de portefeuille de longue date au sein de l'équipe des stratégies canadiennes à petite capitalisation de Gestion d'actifs Manuvie, deviendra le directeur en chef, remplaçant ainsi Ted Whitehead à titre de chef de l'équipe des stratégies canadiennes à petite capitalisation. M. Whitehead quittera la société le 28 février 2018 pour relever de nouveaux défis.

M. Orengo a été nommé directeur général et gestionnaire de portefeuille principal des fonds suivants :

Fonds d'occasions de croissance Manuvie

Catégorie d'occasions de croissance Manuvie

Il travaille pour ces fonds depuis plus de dix ans et compte plus de 20 ans d'expérience en placements.

Comme il a été mentionné précédemment à la rubrique « Fusions de Fonds », nous prévoyons que les quatre fonds qui suivent feront l'objet de fusions en avril ou en mai, sous réserve de l'obtention des approbations nécessaires :

Fonds d'occasions canadiennes Manuvie

Catégorie d'occasions canadiennes Manuvie

Fonds équilibré d'occasions canadiennes Manuvie

Catégorie équilibrée d'occasions canadiennes Manuvie

M. Orengo sera le directeur en chef de ces fonds jusqu'aux dates de fusion.

Fonds offert à nouveau

Le Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie sera à nouveau offert aux nouveaux investisseurs vers le 31 janvier 2018. Le Fonds, dont la gestion est assurée par l'équipe d'appréciation d'actions de Manuvie, avait été fermé proactivement aux nouveaux investisseurs le 25 janvier 2016 dans le cadre d'une décision commerciale reliée à l'intégration de Standard Life.

Changements de nom de Fonds

Les Fonds suivants changeront de nom, avec prise d'effet vers le 6 avril 2018 :

Nom actuel du Fonds Nouveau nom du Fonds Fiducie privée Marché monétaire

Manuvie* Fonds du marché monétaire Manuvie Fonds d'obligations canadiennes Plus

Manuvie Fonds d'obligations canadiennes sans

restriction Manuvie Fonds tactique de titres de créance

américains Manuvie Fonds d'obligations américaines sans

restriction Manuvie Fonds tactique de titres de créance

mondiaux Manuvie Fonds d'obligations mondiales sans

restriction Manuvie Fonds de revenu mensuel canadien

Manuvie Fonds de revenu fondamental

Manuvie Catégorie de revenu mensuel canadien

Manuvie Catégorie de revenu fondamentale

Manuvie Catégorie équilibrée d'actions

canadiennes Manuvie Catégorie équilibrée fondamentale

Manuvie Fonds de revenu de dividendes canadiens

Manuvie Fonds de dividendes fondamental Manuvie Catégorie de revenu de dividendes

canadiens Manuvie Catégorie de dividendes fondamentale

Manuvie Fonds de titres canadiens Manuvie Fonds d'actions fondamental Manuvie Catégorie de titres canadiens Manuvie Catégorie d'actions fondamentale

Manuvie Fonds ciblé canadien Manuvie Fonds de revenu de dividendes Plus

Manuvie Catégorie ciblée canadienne Manuvie Catégorie de revenu de dividendes Plus

Manuvie

*Après la fusion du 25 mai 2018 visant ce fonds, il ne sera plus réputé faire partie des Mandats privés de placement Manuvie.

Modifications des objectifs de placement

Avec prise d'effet vers le 6 avril 2018, sous réserve de l'obtention de l'approbation des porteurs de titres à une assemblée extraordinaire qui se tiendra vers le 4 avril 2018, Investissements Manuvie modifiera les objectifs de placement des Fonds suivants :

Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Catégorie de revenu de dividendes Manuvie

Fonds ciblé canadien Manuvie

Catégorie ciblée canadienne Manuvie

Fiducie privée Marché monétaire Manuvie

Fonds d'obligations canadiennes Plus Manuvie

Fonds d'achats périodiques Manuvie

Fonds et séries fermés à tout nouveau placement

La série D du Fonds de revenu à taux variable en dollars US Manuvie ainsi que les séries T, FT, LT, C et CT de la Fiducie privée Revenu fixe américain Manuvie seront fermées, avec prise d'effet vers le 17 janvier 2018. La Catégorie de rendement à court terme Manuvie sera fermée au plus tard le 6 avril 2018.

Modifications des distributions

Les fonds suivants modifieront leurs politiques en matière de distributions pour les séries autres que la série FT ou la série T avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 27 avril 2018 ou vers cette date, de la façon suivante :

Nom du Fonds Actuelle Nouvelle Fonds d'obligations canadiennes Plus

Manuvie Trimestrielle Mensuelle Fonds obligations Manuvie Trimestrielle Mensuelle Fonds tactique de titres de créance

américains Manuvie Fixe Variable Fonds tactique de titres de créance

mondiaux Manuvie Fixe Variable Fonds ciblé canadien Manuvie Variable/Annuelle Fixe/Mensuelle Fonds de revenu de dividendes

américains Manuvie Variable/Trimestrielle Fixe/Mensuelle

Il est important de noter que les politiques en matière de distributions n'ont aucune incidence sur le rendement d'un fonds. Les modifications des politiques en matière de distributions n'auront aucune incidence pour vous, sauf si vous avez demandé que la distribution vous soit versée en espèces. Si vous avez besoin d'un revenu régulier, vous devriez envisager de mettre en place un plan de retraits systématiques ou d'avoir recours à la série FT ou à la série T, lorsqu'elles sont offertes. Veuillez communiquer avec votre conseiller pour obtenir de plus amples renseignements.

Le gestionnaire prévoit que les taux de distribution de la série T et de la série FT seront harmonisés pendant son processus de renouvellement annuel du prospectus plus tard en 2018.

Réductions de frais de gestion

Les réductions de frais de gestion suivantes prendront effet à la fermeture des bureaux le 6 avril 2018 et sont chacune conditionnelles à l'approbation par les porteurs de titres.

Fonds Série visée Réduction de frais Fonds d'obligations canadiennes Plus

Manuvie Série « Conseil » Série F et série D 0,15 % 0,10 % Fonds tactique de titres de créance

américains Manuvie Série « Conseil » et série T Série F, série FT et

série D 0,35 % 0,05 % Fonds tactique de titres de créance

mondiaux Manuvie Série « Conseil » et

série T 0,33 % Catégorie de revenu de dividendes

canadiens Manuvie Série « Conseil » et

série T 0,06 % Catégorie ciblée canadienne Manuvie Série F, série FT et

série D 0,07 % Fonds ciblé canadien Manuvie Série F et série FT 0,07 % Catégorie de titres canadiens Manuvie Série F et série FT 0,06 % Fonds de titres canadiens Manuvie Série F et série FT 0,06 % Fonds de revenu de dividendes

américains Manuvie Série « Conseil » 0,04 %

Le gestionnaire passe actuellement en revue les frais, et des décisions visant d'autres réductions de frais suivront.

À propos d'Investissements Manuvie

Forte des 125 années d'expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d'actifs Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d'épargnants canadiens. En tant que l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada, Investissements Manuvie et les membres de son groupe proposent une grande variété de produits et services, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers, ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au 30 septembre 2017, son actif géré et administré se chiffrait à plus de mille milliards de dollars canadiens (806 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 27,1 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

