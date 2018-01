Le gouvernement du Canada collabore avec Iqaluit et la Société d'énergie Qulliq pour appuyer le projet de chauffage du Centre aquatique d'Iqaluit







IQALUIT, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer les collectivités du Nord et à collaborer avec elles dans leur lutte contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, s'est engagée à appuyer l'expansion de l'installation de chauffage centralisé de la Société d'énergie Qulliq (SEQ) proposée par la SEQ et la Ville d'Iqaluit.

Ce projet permettra de récupérer la chaleur résiduelle des génératrices diesel d'Iqaluit et de la distribuer au nouveau Centre aquatique pour assurer le chauffage des locaux et de l'eau. On prévoit que la chaleur récupérée des génératrices complétera l'apport de l'installation de chauffage existante, ce qui se traduira par des économies financières pour la Ville. De plus, on estime que cela évitera l'importation de plus de 157 724 litres d'huile de chauffage annuellement, ce qui entraînera une réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 466 tonnes de CO 2 /année.

Le financement de ce projet sera octroyé dans le cadre de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (programme ARDEC Nord) d'Affaires autochtones et du Nord Canada.

Citations

« Les résidants du Nord ont besoin de sources d'énergie fiables et abordables pour pouvoir travailler, s'amuser et faire croître leurs collectivités. Le nouveau Centre aquatique d'Iqaluit est un lieu de rassemblement central pour les familles et les membres de la collectivité, et le gouvernement du Canada est fier d'appuyer ce projet novateur qui réduira la dépendance de la Ville à l'égard du diesel, les coûts de chauffage du Centre et les émissions de gaz à effet de serre. Félicitations à toutes les personnes concernées! »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Le gouvernement du Nunavut s'est engagé à utiliser des technologies nouvelles et novatrices chaque fois que c'est possible pour préserver et protéger l'environnement unique du Nord, et nous sommes heureux de conclure des partenariats qui appuient le développement durable et financièrement responsable. »

L'honorable Jeannie Ehaloak

Ministre responsable de la Société d'énergie Qulliq, gouvernement du Nunavut

« Ce projet de chauffage centralisé est un parfait exemple de la façon dont les collectivités nordiques peuvent mettre en oeuvre des solutions énergétiques novatrices lorsque différents ordres de gouvernement collaborent. Cette nouvelle source de chaleur renouvelable, qui aidera à réduire les coûts pour la Ville, sera également positive pour l'environnement. »

Madeleine Redfern

Mairesse, Ville d'Iqaluit

Les faits en bref

La récupération de la chaleur est une approche efficace pour réduire la consommation de diesel et peut améliorer l'efficacité des génératrices de 30 % (pour la production d'électricité seulement) à 80 %.

Le gouvernement du Canada a accordé 72 000 $ à la Société d'énergie Qulliq en 2016-2017 afin de lui permettre de mener à terme l'évaluation détaillée et la conception de ce projet.

Le financement de la nouvelle phase de ce projet serait fourni par le truchement de l'Approche responsable pour le développement énergétique des collectivités du Nord (programme ARDEC Nord), qui s'inscrit dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le plan national du Canada pour lutter contre les changements climatiques.

