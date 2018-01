Ontario Northland dessert 20 nouvelles collectivités







NORTH BAY, ON, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Ontario Northland vient d'étendre son territoire de transport en autobus vers l'ouest, desservant désormais Espanola, Sault Ste. Marie, Wawa, White River et nombre d'autres collectivités parmi celles-ci. Ces nouveaux parcours devraient simplifier les choses pour les nordistes qui pourront accéder plus facilement aux hôpitaux et aux campus de collèges et d'université.

De déclarer Tracy MacPhee, directrice des opérations de transport des voyageurs : « Nous ajoutons à notre réseau plus de 750 kilomètres de parcours et 20 collectivités. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos voyageurs un moyen pratique de se rendre à destination, que ce soit à un rendez-vous chez le médecin, à l'école, pour voyager ou pour des visites en famille. »

Nous vous prions de visiter le site Web d'Ontario Northland au www.ontarionorthland.ca ou de composer le 1.800.461.8558 pour obtenir une liste complète des arrêts d'autobus et des adresses de nos agences. « Les réactions des membres des collectivités avec lesquelles nous avons communiqué ont été extrêmement positives », ajoute madame McPhee. « Nous nous réjouissons de pouvoir offrir les services de transport en autocar sécuritaires et fiables d'Ontario Northland dans de nouveaux marchés et d'en augmenter le nombre d'utilisateurs.

Cette extension s'inscrit au programme d'investissement du gouvernement provincial, annoncé en décembre 2017 par les honorables Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines, Steven Del Duca, ministre du Transport et Bill Mauro, ministre des Affaires municipales, pour l'amélioration des services de transport en autobus intercentres dans le Nord.

Horaire du parcours ouest à compter du 15 janvier 2018 - North Bay, Sudbury, Sault Ste. Marie et White River





VERS L'EST VERS L'OUEST Départ Arrivée prévue Départ Arrivée prévue White River 7 heures North Bay 5 h 15 Sault Ste. Marie 11 h 10 Sudbury 7 h 10 Espanola 14 h 10 Espanola 8 h 30 Sudbury 15 h 45 Sault Ste. Marie 12 heures North Bay 17 h 25 White River 16 heures

*En raison du fait que les horaires peuvent être modifiés, nous vous prions de consulter notre site Web pour obtenir l'horaire le plus à jour.

Ontario Northland offre des services de transport fiables dans tout le Nord de l'Ontario.

Faits sur le transport en autocar :

En 2017, 243 482 voyageurs ont voyagé à bord des autocars d'Ontario Northland.

Les autocars d'Ontario Northland parcourent chaque jour plus de 9 000 km - soit une distance supérieure à celle d'un océan à l'autre!

75 % de nos autocars sont accessibles.

Nous employons 55 autocaristes.

Nos services de transport en autocar sont offerts 365 jours par année, ce qui veut dire que nos autocars parcourent chaque année plus de 3,9 millions de kilomètres.

