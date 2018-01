Le gouvernement du Canada annonce la nomination de membres au Conseil canadien des relations industrielles







OTTAWA, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé la nomination au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de trois vice-présidents, à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, et de cinq membres, suivant des consultations avec des organisations représentatives des employés et des employeurs.

Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de M. Paul Love et de Mme Lynne Poirier, ainsi que la nouvelle nomination de Mme Louise Fecteau, aux postes de vice-présidents du Conseil canadien des relations industrielles, de même que le renouvellement du mandat de quatre membres et la désignation d'un nouveau membre. L'ampleur de leurs connaissances individuelles et collectives, leur capacité de faire preuve de leadership et leur vaste expérience dans le domaine des relations de travail constitueront un atout pour cette équipe vouée à servir les intérêts des Canadiens. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Les faits en bref

Le CCRI est un tribunal quasi judiciaire, indépendant et représentatif responsable de l'interprétation et de l'application de la partie I (Relations du travail) et de certaines dispositions de la partie II (Santé et sécurité au travail) du Code canadien du travail . Il est également responsable de l'interprétation et de l'application de la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste .

Biographies - nominations au Conseil canadien des relations industrielles

Vice-président à temps partiel - Paul Love

Avocat depuis 1985, Paul Love exerce ses fonctions juridictionnelles à temps plein depuis 2003. Il est membre d'associations et de comités responsables des affaires juridiques depuis plus de 20 ans. Il a participé à des conférences stratégiques sur la prise de décisions clés en tant que membre du tribunal. Récemment, il a été nommé pour régler les griefs de la Commission des relations de travail du personnel enseignant du Yukon, et il a réglé des réclamations présentées en lien avec les sévices subis dans les pensionnats indiens et des griefs de la fonction publique fédérale. Il a également assumé des fonctions d'arbitre en droit du travail et en droit commercial.

M. Love a été nommé pour un mandat de trois ans, à compter du 1er décembre 2017.

Vice-présidente à temps partiel - Lynne Poirier

En tant que vice-présidente à temps partiel du Nova Scotia Labour Board, Lynne J. Poirier a acquis de l'expérience pour résoudre efficacement des conflits de travail et prendre des décisions judiciaires à cet égard. Elle a reçu la désignation d'arbitre brevetée de l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada, ce qui lui a permis de fonder, en 2015, une entreprise spécialisée en médiation et en arbitrage dans le domaine du travail et de l'emploi. Avant d'assumer ces responsabilités, elle a pratiqué le droit du travail au sein de diverses organisations, dont Nova Scotia Power Inc., Ogilvy Renault et la Monnaie royale canadienne. Elle est membre de la Nova Scotia Barristers' Society et du Barreau du Haut-Canada et a été membre active de nombreuses associations bénévoles au fil des ans.

Mme Poirier a été nommée pour un mandat de trois ans, à compter du 29 novembre 2017.

Membre à temps plein (représentant des employés) - Daniel Thimineur

Daniel Thimineur est avocat depuis 1987 et représente des travailleurs blessés lors d'instances devant les tribunaux administratifs provinciaux et fédéraux et les tribunaux judiciaires. Il est membre du Comité de formation sur les normes, l'équité, la santé et la sécurité du travail du Barreau du Québec et siège au Conseil d'administration du Centre d'intégration à la vie active. Il a aussi participé à plusieurs comités de santé et sécurité en tant que conseiller juridique. Il a pris la parole lors de plusieurs conférences et a rédigé des articles dans la publication intitulée Développement récents en droit de la santé et de la sécurité au travail.

M. Thimineur a été nommé pour un mandant de trois ans, à compter du 29 janvier 2018.

Biographies - nouvelles nominations

Vice-présidente à temps plein - Louise Fecteau

Mme Louise Fecteau occupe le poste de vice-présidente du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) depuis 2003. Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et d'une maîtrise en droit international public et privé de l'Université Paris?Sorbonne. Mme Fecteau est avocate depuis 1982 et elle est membre du Barreau du Québec. Avant d'assumer son rôle auprès du CCRI, elle a travaillé en tant qu'avocate en droit administratif et du travail. Elle a également occupé le poste de secrétaire générale du comité d'examen des salaires, des régimes de retraite et d'autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec. Mme Fecteau a également déjà assumé le rôle de vice-présidente et de directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Canada. Elle possède une vaste expérience de la négociation collective et du règlement de griefs. Elle est membre de plusieurs comités, comme le Groupe d'étude sur la formation professionnelle dans le secteur culturel au Canada, et de diverses fondations.

Mme Fecteau a été nommée pour un nouveau mandat de trois ans, à compter du 1er décembre 2017.

Membre à temps plein (représentant des employeurs) - Richard Brabander

Richard Brabander possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine des conflits de travail et du droit administratif, qu'il a notamment acquise auprès de la société Heenan Blaikie de 1997 à 2011. Avant d'occuper un poste au sein de cette entreprise, il a fondé et dirigé un groupe spécialisé dans le droit du travail, de l'emploi et de la personne au sein du service juridique de Bell Canada. M. Brabander a fait des études en arts et en droit à l'Université du Nouveau-Brunswick. Au cours de sa carrière, il a siégé à l'Association du Barreau canadien et a participé à des conférences sur le droit du travail et des sujets connexes en tant que conférencier, président de comité ou président de conférence.

M. Brabander a été nommé pour un nouveau mandat de trois ans, à compter du 22 décembre 2017.

Membre à temps partiel (représentante des employeurs) - Barbara Mittleman

Avant d'être nommée au Conseil canadien des relations industrielles, Mme Mittleman a occupé les postes de conseillère juridique, puis de directrice des relations avec les employés et chef de la protection des renseignements personnels à Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP), où elle a joué un rôle clé dans le cadre d'initiatives stratégiques et législatives en matière d'emploi mises en oeuvre auprès de divers organismes, dont l'organisme Employeurs des transports et communications de régie fédérale, le Conseil des responsables de la protection de la vie privée du Conference Board du Canada, et la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). Avant de se joindre à CFCP, Mme Mittleman a pratiqué le droit dans les domaines du travail et de l'emploi au sein de l'Association canadienne des pilotes de ligne et du cabinet d'avocats Ogilvy Renault. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts avec distinction de l'Université McGill, et elle a reçu le prix Brian Dixon pour avoir obtenu la note la plus élevée dans le programme conjoint de common law et de droit civil de l'Université d'Ottawa. Mme Mittleman a également reçu le prix du leader des droits de la personne de la CCDP, ainsi que le prix Platinum pour les relations gouvernementales de CFCP.

Mme Mittleman a été nommée pour un nouveau mandat de trois ans, à compter du 21 décembre 2017.

Membre à temps plein (représentant des employés) - Gaétan Ménard

M. Ménard possède près de 30 années d'expérience en tant qu'éminent représentant syndical pour le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et est devenu, en 2006, le plus jeune dirigeant national de l'histoire du SCEP. En tant que coprésident du Comité des propositions, il a supervisé la fusion de deux syndicats, à savoir le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada et le SCEP, qui sont devenus Unifor le 31 août 2013, soit le plus important syndicat du secteur privé au Canada. M. Ménard a été nommé pour son premier mandat en tant que représentant des employés au sein du Conseil canadien des relations industrielles en 2014.

M. Ménard a été nommé pour un nouveau mandat de trois ans, à compter du 14 décembre 2017.

Membre à temps partiel (représentant des employés) - Paul Moist

Paul Moist a été élu président émérite du Syndicat canadien de la fonction publique en 2003, et a occupé ces fonctions jusqu'en 2015. Il a aussi siégé au conseil d'administration de l'Association des actionnaires pour la recherche et l'éducation et celui du Centre canadien de politiques alternatives. Il a précédemment occupé plusieurs postes, notamment : trésorier de United Way Winnipeg, vice-président de la Société d'assurance publique du Manitoba, coprésident du Conseil consultatif économique du premier ministre, et vice-président du Congrès du travail du Canada. En 2012, Paul s'est vu attribuer le Distinguished alumni Award de la faculté des arts de l'Université du Manitoba et en 2015, le Forum des politiques publiques du Canada lui a décerné le prix Peter Lougheed.

M. Moist a été nommé à nouveau pour un mandat de trois ans, à compter du 21 décembre 2017.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

