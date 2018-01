Les gouvernements du Canada et de l'Alberta prennent des mesures pour améliorer la qualité de vie des Albertains et créer des emplois en investissant dans des projets liés à l'eau et aux eaux usées







VERMILION, AB, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta se sont engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles d'avoir accès à des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées fiables et modernes qui répondent à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, de protéger les cours d'eau et les écosystèmes locaux, et ce, tout en créant de nouvelles possibilités économiques afin de renforcer la classe moyenne dans toute la province.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta, étaient accompagnés de Caroline McAuley, mairesse de Vermilion, pour annoncer l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 16,3 millions de dollars pour quatre projets liés à l'eau et aux eaux usées en Alberta.

Dans les villes de Vermilion, de Barrhead et de St. Paul, on améliorera les stations de traitement des eaux usées afin d'en accroître la capacité et d'assainir les eaux qui sont rejetées dans l'environnement. Dans le district municipal de Pincher Creek, on installera un nouveau réservoir d'eau pour le hameau de Beaver Mines afin de pouvoir assurer, à tout moment, un approvisionnement d'urgence en eau potable propre.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'une entente conclue entre le Canada et l'Alberta au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Les collectivités de toute la province bénéficieront d'un total de 66 projets liés à l'eau, en comptant les projets annoncés aujourd'hui.

Citations

« Le gouvernement du Canada effectue des investissements stratégiques dans les infrastructures afin d'améliorer la qualité de vie des Albertains, tout en appuyant le développement économique et la création d'emplois pour la classe moyenne. Les projets comme celui de l'amélioration de la station de traitement des eaux usées à Vermilion aideront les collectivités à mieux gérer leurs eaux usées tout en protégeant les cours d'eau régionaux et en maintenant un environnement sain. Ces améliorations appuieront la croissance économique future et permettront à la région de demeurer en santé et durable pendant de nombreuses années. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous créons des emplois grâce à ce type d'investissements dans les infrastructures dont nous avons besoin. L'amélioration des systèmes de traitement des eaux usées est essentielle pour les Albertains aujourd'hui et pour l'avenir, et elle est essentielle pour protéger la santé de tous. Les Albertains nous ont dit qu'ils voulaient léguer à leurs enfants et à leurs petits-enfants des lacs, des rivières et des terres propres. L'aide financière allouée à ces projets locaux aideront à faire en sorte que les eaux usées soient traitées de manière adéquate et de manière à protéger nos cours d'eau et nos terres d'importance vitale. »

Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta

« Je tiens à remercier les gouvernements provincial et fédéral d'avoir aidé notre ville à faire en sorte que les eaux usées soient traitées de façon adéquate et de manière à protéger notre environnement, y compris la rivière Vermilion, pour les générations à venir. Nous avons un riche patrimoine datant de 1906 et nous voulons continuer de protéger la qualité de vie de tous les résidents. »

Caroline McAuley, mairesse de Vermilion

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

À ce jour, le gouvernement fédéral a investi plus de 196,7 millions de dollars dans 66 projets liés à l'eau et aux eaux usées en Alberta dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées. Le gouvernement de l'Alberta a consacré plus de 102,5 millions de dollars pour 17 de ces projets.

Le gouvernement de l'Alberta permet aux Albertains d'avoir accès à une eau potable propre et à des systèmes de traitement de l'eau/des eaux usées fiables grâce à l' Alberta Municipal Water/Wastewater Partnership (AMWWP) et au programme Water for Life . Le financement provincial annoncé aujourd'hui provient de l'AMWWP, qui appuie les installations municipales d'approvisionnement en eau, de traitement de l'eau et des eaux usées, et d'évacuation des eaux usées.

(AMWWP) et au programme . Le financement provincial annoncé aujourd'hui provient de l'AMWWP, qui appuie les installations municipales d'approvisionnement en eau, de traitement de l'eau et des eaux usées, et d'évacuation des eaux usées. Les projets annoncés aujourd'hui s'ajoutent à ceux qui ont été approuvés en juin 2016 et qui ont reçu près de 117 millions de dollars au titre de l'AMWWP, de même qu'ils s'ajoutent à ceux qui ont été approuvés en mai 2017 et qui ont reçu un financement de plus de 131 millions de dollars, pour un investissement provincial total de 352 millions de dollars dans plus de 100 projets sur deux ans.

Produit connexe

Document d'information

Quatre projets liés à l'eau et aux eaux usées en Alberta reçoivent un financement gouvernemental

Le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) du gouvernement du Canada appuie des projets qui permettent aux collectivités de bénéficier de réseaux d'aqueduc et d'égout plus fiables.

Les quatre projets annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 62 projets liés à l'eau et aux eaux usées annoncés antérieurement en Alberta dans le cadre du FEPTEU.

Le gouvernement de l'Alberta permet aux Albertains d'avoir accès à une eau potable propre et à des systèmes de traitement de l'eau/des eaux usées fiables grâce à l'Alberta Municipal Water/Wastewater Partnership (AMWWP) et au programme Water for Life. Le financement provincial annoncé aujourd'hui provient de l'AMWWP.

Liste des projets

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal DM de Pincher Creek Stockage des eaux traitées dans le hameau de Beaver Mines 180 330 $ sans objet 180 330 $ Ville de Barrhead Amélioration de la station de traitement des eaux usées de Barrhead 645 688 $ sans objet 645 688 $ Ville de Paul Amélioration de la station de traitement des eaux usées de St Paul 5 504 000 $ sans objet 5 624 000 $ Ville de Vermilion Amélioration de la station de traitement des eaux usées de Vermilion 8 023 187 $ 2 000 000 $ 6 144 173 $

