CAE Santé et l'American Heart Association annoncent un partenariat pour l'établissement d'un centre de formation mondial

LOS ANGELES, CALIFORNIE et MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 jan. 2018) - CAE Santé et l'American Heart Association (AHA) collaboreront en vue d'établir un réseau d'établissements de formation mondiaux qui offriront des cours de secourisme de l'AHA dans des pays actuellement mal desservis. Les dirigeants des deux organisations ont fait cette annonce après une réunion conjointe lors de l'International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) à Los Angeles.

« Nous sommes enchantés de nous associer à l'AHA pour faire progresser sa mission : aider les gens dans un plus grand nombre de pays à vivre en meilleure santé, sans maladie cardiovasculaire et accident vasculaire cérébral, a déclaré le Dr Robert Amyot, président de CAE Santé. À titre de partenaire de choix en formation et de centre de formation mondial de l'AHA et, nous mettrons à profit notre expertise en simulation dans le domaine des soins de santé et notre réseau pour donner des cours accrédités par l'AHA aux cliniciens qui n'ont pas nécessairement accès à cette formation d'accréditation reconnue à l'échelle mondiale. »

Le premier établissement de formation mondial de l'AHA que CAE Santé est autorisée à exploiter sera ouvert dans le centre de formation polyvalent de CAE Brunei à Brunei Darussalam. Créé sous la forme d'une coentreprise entre CAE et le gouvernement du Brunei, cet établissement intégré est actuellement un centre de formation en aviation et un centre d'excellence pour la gestion des situations de crise et d'urgence qui dessert la région.

À compter de ce mois-ci, CAE Santé donnera à Brunei des cours de soins d'urgence cardiovasculaires accrédités par l'AHA, notamment des cours sur les soins de base et les soins avancés en réanimation cardiaque, et les soins avancés en réanimation de l'enfant. Pendant des années, l'Académie CAE Santé a élaboré un programme de formation axé sur la simulation conforme aux lignes directrices de l'AHA et a formé le corps professoral sur sa mise en oeuvre.

« Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, nous oeuvrons donc à l'échelle mondiale pour aider les gens à vivre en meilleure santé, a déclaré John Meiners, chef des activités alignées à la mission de l'AHA. Unir nos forces à des organisations comme CAE Santé afin de rendre nos formations de secourisme accessibles à un plus grand nombre de personnes dans le monde est primordial à notre mission. Nous nous réjouissons de la portée des services que permettra cette collaboration. »

Les lignes directrices de 2015 de l'American Heart Association en ce qui concerne la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et les soins d'urgence cardiovasculaires contiennent de la formation de qualité en RCR pour aider les prestataires de soins de santé et les passants à être plus confiants à agir et à offrir une meilleure RCR aux victimes d'un arrêt cardiaque. Le taux de survie en cas d'arrêt cardiaque varie considérablement d'un pays à l'autre. De nombreux facteurs peuvent exercer une influence sur la survie, mais des données probantes montrent qu'une RCR de qualité et une défibrillation précoce assurent de meilleures chances de survie aux victimes.

À propos de CAE Santé

CAE Santé fournit des outils d'apprentissage de pointe aux étudiants et aux professionnels de la santé, ce qui leur permet de s'exercer sans risque à l'aide d'une plateforme de simulation avant de mettre en application leurs aptitudes sur des patients réels. La gamme complète de solutions de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la simulation de l'échographie, les programmes, la plateforme audiovisuelle de gestion de centres LearningSpace et les simulateurs de patients (nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l'heure actuelle, près de 12 500 simulateurs et solutions audiovisuelles de CAE Santé sont utilisés dans le monde par des écoles de médecine, des écoles de soins infirmiers, des hôpitaux, des forces de défense et d'autres entités. www.cae.com/sante

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 8 500 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 120 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

À propos de l'American Heart Association

L'American Heart Association consacre ses efforts à sauver les gens des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, les deux principales causes des décès dans le monde. Elle fait équipe avec des millions de bénévoles pour financer des projets de recherche novateurs, pour lutter pour obtenir des politiques plus solides en matière de santé publique et pour fournir des outils et des renseignements en matière de secourisme en vue de prévenir et de traiter ces maladies. L'association, qui est établie à Dallas, est le plus ancien et le plus important organisme bénévole du pays consacré à la lutte contre les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Pour en apprendre davantage ou pour vous impliquer, composez le 1-800-AHA-USA1, consultez le site heart.org (anglais seulement) ou communiquez avec l'un de nos bureaux aux États-Unis. Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

