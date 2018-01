Des investissements dans des travaux visant à poursuivre l'élargissement à quatre voies de la route 101 permettront d'accroître la sécurité et l'efficacité







WINDSOR, NS, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Il est crucial d'avoir des routes sécuritaires et efficaces pour favoriser l'activité économique, faciliter le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent dans des infrastructures bien planifiées qui faciliteront les déplacements des gens et des marchandises partout au pays, tout en appuyant la croissance économique continue et la productivité pendant de nombreuses années.

L'honorable Scott Brison, député de Kings-Hants, et président du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement conjoint fédéral-provincial d'au maximum 69 millions de dollars pour le projet d'élargissement à quatre voies de la route 101 entre Three Mile Plains et Falmouth.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse allouent chacun un montant maximal de 34,5 millions de dollars à ce projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux - volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada. La province assumera le reste des coûts du projet.

Les travaux comprennent l'élargissement à quatre voies d'un tronçon d'environ 9,5 km de la route 101, à partir de la sortie 5 jusqu'à l'ouest de la sortie 7. Ce tronçon est le dernier à devoir être élargi pour que les 70 km de la route entre Halifax et l'ouest d'Hortonville, à la sortie 9, soient à quatre voies de façon continue. Ce nouveau tronçon continu de 70 km à quatre voies permettra de transporter plus efficacement les marchandises en direction et en provenance de secteurs comme la vallée de l'Annapolis et Hantsport.

L'élargissement à quatre voies permettra d'améliorer la sécurité et de diminuer le temps de déplacement pour les navetteurs, les voyageurs et les résidents du secteur. Les avantages sur le plan de la sécurité comprennent entre autres la minimisation des risques d'accident et le prolongement de la durée de vie de l'une des routes les plus achalandées en Nouvelle-Écosse.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier de travailler en étroite collaboration avec la Nouvelle-Écosse à l'achèvement de l'élargissement à quatre voies de la route 101, une route essentielle qui relie l'est et l'ouest de la Nouvelle-Écosse. Des investissements judicieux dans des projets d'infrastructure comme celui-ci aident à faire croître l'économie, à promouvoir le développement régional durable et à accroître la sécurité du public sur les routes du Canada. »

L'honorable Scott Brison, député de Kings-Hants, et président du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'achèvement de l'élargissement à quatre voies de la route 101 représente un investissement stratégique qui permettra d'assurer le transport plus efficace des personnes et des marchandises le long de cet important corridor. En plus de rendre nos routes plus sécuritaires pour tous les automobilistes, cet investissement aidera à procurer des avantages économiques, entre autres pour les industries de l'agriculture et du tourisme dans la région. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux afin de jeter des bases solides qui nous permettront de croître, de prospérer et de bâtir pour les générations futures. »

L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars seront consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

*Nouveau* - Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/ns-fra.html

Défi des villes intelligentes : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Twitter: @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 12:00 et diffusé par :