Dévoilement du programme du 40e Bal de Neige

Le Bal de Neige commémorera son passé, présentera les artistes des concerts Sous-Zéro et érigera le Domaine des flocons à un nouvel emplacement

OTTAWA, le 15 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée d'Ottawa-Centre, a dévoilé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, le programme officiel du Bal de Neige de 2018. Elle était accompagnée de M. Jim Watson, maire d'Ottawa, et de Mme Louise Boudrias, mairesse suppléante de Gatineau.

Une gamme d'activités ont été mises sur pied à l'image de la région de la capitale du Canada et du pays tout entier, et se dérouleront aux trois sites officiels du Bal de Neige. Le Domaine des flocons, commandité par Tim Hortons, proposera une toute nouvelle expérience aux visiteurs à son nouvel emplacement, soit à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier, à Gatineau. Les festivaliers profiteront des mêmes plaisirs de l'hiver canadien grâce à des classiques, comme les super glissades, tout en découvrant les nouveautés nordiques et des spectacles hauts en couleur destinés aux enfants de tout âge.

Le parc de la Confédération, à Ottawa, sera le théâtre d'un rendez-vous électrisant qui accueillera, entre autres, l'artiste canadien de renommée mondiale André-Philippe Gagnon, qui sera de la fête le 2 février dès 19 h pour animer la soirée d'ouverture du 40e Bal de Neige. Un impressionnant spectacle laser, de même que DJ4Korners et le DJ officiel des Raptors de Toronto (qui évoluent dans la NBA) seront de la partie! Les concerts Sous-Zéro feront vibrer le parc de la Confédération les vendredis et samedis soirs, grâce aux nombreuses prestations d'artistes et de DJ qui se dérouleront sur la scène CircleK. Les visiteurs pourront voir à l'oeuvre les sculpteurs sur glace durant le 31e Concours international de sculpture sur glace « Reflets de glace ». Ils auront également l'occasion d'admirer une magnifique sculpture sur glace rappelant les courses de chevaux sur la patinoire du canal Rideau, ainsi qu'une exposition de photos des saisons précédentes du Bal de Neige. Jeunes et moins jeunes participeront à de nombreuses activités à la place Marion-Dewar (hôtel de ville d'Ottawa), y compris la présence de DJ commandités par la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG), le 14e déjeuner de crêpes annuel de Enbridge, et les spectacles de patinage OLG, en plus des spectacles de patinage de l'ambassade d'Allemagne au Canada qui auront lieu le 3 février.

La patinoire du canal Rideau, présentée par OLG, accueillera une fois de plus des rendez-vous classiques du Bal de Neige, dont le 35e Triathlon annuel et la 38e Course de lits annuelle. Une ancienne tradition, la Course des serveurs et serveuses sur glace reprendra l'affiche sur la patinoire du canal Rideau, tandis que la course de bateaux-dragons sur glace sera de retour pour une deuxième année, au grand plaisir de tous. De plus, une foule d'activités présentées par des partenaires du Bal de Neige se tiendront également ailleurs dans la région.

« La région de la capitale du Canada est prête à accueillir un rendez-vous des plus excitants pour souligner cette 40e fête hivernale, bien prisée par les gens d'ici et d'ailleurs. Les visiteurs pourront profiter d'activités palpitantes mettant en valeur la nature, le climat et la culture de notre pays. Je vous invite tous et toutes à prendre part aux festivités. Venez patiner, glisser et admirer les oeuvres sur neige et sur glace. Ne partez surtout pas sans avoir dit un beau bonjour aux glamottes! »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Les résidants et visiteurs d'Ottawa-Gatineau sont conviés à participer aux festivités et à profiter de tout ce que le Bal de Neige a à offrir! Il s'agit d'une expérience canadienne authentique qui saura plaire aux petits comme aux grands! »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée d'Ottawa-Centre

Le Bal de Neige est présenté du 2 au 19 février. Tous les sites demeureront ouverts jusqu'au jour de la Famille de l'Ontario, inclusivement.

Cette année, le thème du Bal de Neige est « J'aime MON Bal de Neige! »

À l'affiche durant les concerts Sous-Zéro (les vendredis et samedis), le Combat silencieux des DJ, Aaron Pritchett, le Boogie Wonder Band, DJ Abeille, Koriass, Dramatik, King Abid, Philippe Fehmiu, Francesco Yates et bien plus encore.

La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est le principal commanditaire de la patinoire du canal Rideau et le commanditaire officiel du Bal de Neige; Tim Hortons est le commanditaire du Domaine des flocons au parc Jacques-Cartier; CircleK est le commanditaire de la scène principale au parc de la Confédération, aussi connue comme la scène CircleK.

Le Bal de Neige est rendu possible grâce au précieux soutien de quelque 700 bénévoles.

On encourage les visiteurs à utiliser le service de navette gratuit Bus-o-Neige OLG pour se rendre aux sites officiels du Bal de Neige.

Participez au Bal de Neige de 2018 comme bénévole!

Bal de Neige

40e Bal de Neige

Du 2 au 19 février 2018

Le Bal de Neige transforme la région de la capitale du Canada en une destination idéale pour célébrer les traditions canadiennes en hiver. Des activités pour tous se déroulent au Domaine des flocons, à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier, à Gatineau; aux Reflets de glace, au parc de la Confédération (y compris la place Marion-Dewar, à proximité de l'hôtel de ville d'Ottawa); sur la patinoire du canal Rideau, à Ottawa; et chez divers partenaires de la région.

Les Reflets de glace, au parc de la Confédération, à Ottawa

Thème de la sculpture sur glace : « Joies d'hiver! Joies d'hier! »

Venez admirer des chefs-d'oeuvre éblouissants dans ce parc enchanté, et soyez le témoin privilégié de la fusion de l'art, de la glace et des lumières! Des sculpteurs sur glace de tous les coins du monde transforment des blocs de glace en superbes oeuvres d'art. Le soir, des éclairages spéciaux donnent vie à ces monuments éphémères sculptés dans la glace et offrent un spectacle mystique saisissant. Voici quelques-uns des points saillants :

le coup d'envoi du Bal de Neige , mettant en vedette André- Philippe Gagnon ;

, mettant en vedette André- ; les concerts Sous-Zéro;

de majestueuses sculptures de glace, y compris la sculpture de glace du 40 e Bal de Neige , une oeuvre qui rappelle les courses de chevaux sur le canal; une sculpture de glace qui illustre les Jeux olympiques d'hiver PyeongChang 2018; « Papillons en vol », une sculpture de glace réalisée par le Musée canadien de la nature; et une sculpture de glace conçue par la délégation de l'Union européenne;

, une oeuvre qui rappelle les courses de chevaux sur le canal; une sculpture de glace qui illustre les Jeux olympiques d'hiver PyeongChang 2018; « Papillons en vol », une sculpture de glace réalisée par le Musée canadien de la nature; et une sculpture de glace conçue par la délégation de l'Union européenne; une exposition spéciale sur glace soulignant les 40 ans du Bal de Neige ;

; des expériences d'inspiration inuite, avec le programme Nunavut Sivuniksavut.

Le Domaine des flocons, à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier, à Gatineau - Nouveau site, plaisir garanti!

Adonnez-vous aux « Plaisirs d'hiver » avec la famille Glamotte!

Le Domaine des flocons, à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier, créé conjointement par Patrimoine canadien et la Ville de Gatineau, est un immense terrain de jeu hivernal et la résidence secondaire des mascottes poilues du Bal de Neige, la famille Glamotte. Doté de glissades de neige plus grandes que nature et de magnifiques sculptures de neige, le Domaine des flocons est amusant pour les gens de tous âges. Voici quelques-uns des points saillants :

les glissades sur tube;

les projections artistiques numériques;

la découverte des richesses insoupçonnées, une activité présentée par Parcs Canada;

des randonnées en traîneau à chiens;

une rencontre avec les Rangers canadiens;

le spectacle extrême d'acrobaties aériennes et de trampo-mur;

le village autochtone, une activité présentée par Expériences autochtones;

un défi personnel à relever dans le cadre de la course à obstacles du corps de cadets Gatineau.

Patinoire du canal Rideau

Célébrons 48 saisons de patinage!

Diverses activités se dérouleront sur la plus grande patinoire du monde, classée au patrimonial mondial de l'UNESCO. Aiguisez donc vos patins pour vivre une expérience hivernale canadienne unique en plein air! Pendant le Bal de Neige, la patinoire du canal Rideau sera la scène principale de nombreuses activités, y compris :

des prestations spéciales à la station du Bus-o-Neige de la Société des loteries et des jeux de l' Ontario (OLG);

(OLG); des leçons de patinage de Nokia;

le 2 e Festival de bateau dragon sur glace d' Ottawa ;

Festival de bateau dragon sur glace d' ; le 35 e Triathlon annuel du Bal de Neige ;

Triathlon annuel du ; la 38 e Course annuelle de lits Accora Village;

Course annuelle de lits Accora Village; la Course des serveurs et des serveuses sur glace.

La Commission de la capitale nationale est responsable de la patinoire du canal Rideau et de l'intendance des sites officiels.

Partenaires de programmation

Plus de partenaires, plus de diversité, plus de plaisir!

Pour le 40e Bal de Neige, près de 50 partenaires se sont réunis pour offrir une vaste gamme d'activités intérieures et extérieures, y compris :

le spectacle de patinage, ambassade de l'Allemagne au Canada ;

; la 40 e Gatineau Loppet;

Gatineau Loppet; le Festibière d'hiver de Gatineau et le Brewfest d'hiver d' Ottawa ;

; le Marathon « Winterman » et le marathon relais;

le Concours annuel de ragoût du marché By;

le Salon des frissons, Frissons garantis au centre-ville Rideau;

le samedi Sciences et frissons, Musée des sciences et de la technologie du Canada ;

; Fête Frissons, Centre des arts Shenkman;

Mosaïvernales;

la Journée de la Patrouille canadienne de ski, tentative de record mondial Guinness du plus grand nombre d'anges de neige;

et bien plus encore!

Patrimoine canadien est fier de présenter le Bal de Neige grâce au soutien des commanditaires officiels et des partenaires de site que voici : la Ville de Gatineau, la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (SLJO), Enbridge, Tim Hortons, Nokia, le Fairmont Château Laurier, le Westin Ottawa, le Lord Elgin, Parcs Canada, la Délégation de l'Union européenne au Canada, le Musée canadien de la nature, la Galerie d'art d'Ottawa, Expériences autochtones, Motivate Canada, Historica Canada, l'Association des stations de ski du Québec, la Société de transport de l'Outaouais, OC Transpo, et plusieurs autres, dont l'industrie du tourisme d'accueil de la région. Nous remercions tout particulièrement les centaines de bénévoles qui consacrent leur temps, leurs talents et leur énergie au cours de la célébration de l'hiver dans la capitale.

