La zone de haute technologie de Chengdu appuie sur l'accélérateur pour s'insérer dans le réseau mondial de l'innovation







CHENGDU, Chine, 15 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le 10 janvier, durant la première visite en Chine du président français Emmanuel Macron, un communiqué de la zone de haute technologie de Chengdu a annoncé une coopération avec le consortium français de téléassistance SeniorAdom et Sigfox, le leader mondial des services de connectivité de l'IdO, en vue de développer le projet de « Collectivité internationale sino-française de services de vieillissement intelligent de Chengdu ». La veille, l'Université Brunel et le National Physical Laboratory avaient également annoncé la création de l'« Institut sino-britannique d'ingénierie de qualité innovante et de technologie intelligente », au sein de la zone pilote de haute technologie et de libre-échange de Chengdu.

Ce type de coopération impliquant des institutions scientifiques internationales et des parcs scientifiques n'est pas nouveau. Située à l'intérieur des terres de la Chine de l'Ouest, la zone pilote de libre-échange et de haute technologie de Chengdu démontre sa pleine volonté d'ouverture.

Le 1er avril dernier - la zone pilote de haute technologie et de libre-échange du Sichuan (Chengdu) a officiellement été créée en mai - un « Programme de partenariat mondial de parcs scientifiques de premier plan » a été lancé, en vue de concevoir un mécanisme de coopération mettant en relation des parcs scientifiques et des entreprises réputés mondialement. Vingt-deux parcs scientifiques, dont Sophia Antipolis (France), le Parc industriel destiné à l'innovation de Barcelone (Espagne) et l'Amsterdam Science Park (Pays-Bas) ont coorganisé la « Ligue des champions des parcs des sciences et des technologies d'envergure mondiale » dans la zone de haute technologie de Chengdu et le concept de « collectivité pour un avenir commun des parcs scientifiques » a été largement plébiscité. En octobre dernier, Sophia Antipolis et la zone de haute technologie de Chengdu ont signé un accord sur la mise en place commune de centres d'innovation ; en novembre dernier, la zone de haute technologie de Chengdu et la New Jersey Association of Trade & investment Promotion ont signé un protocole d'accord en vue de la constitution conjointe de bureaux de liaison. Fin 2017, la zone de haute technologie de Chengdu avait déjà mis en place 18 bases d'innovation à l'étranger.

Le Centre d'activités commerciales et d'innovation pour la coopération sino-européenne, situé dans la zone de haute technologie de Chengdu, a été lancé en mai dernier, comme une option supplémentaire pour la Chine de l'Ouest de s'ouvrir à l'Europe et de coopérer avec elle. Un accord de règlement a été signé avec 17 institutions européennes telles que l'European Business & Innovation Center Network (EBN), le China-UK Development Center et le Russian Union of Innovation and Technology Centre (RUITC).

La zone pilote de haute technologie et de libre-échange de Chengdu s'évertue également de changer les préjugés concernant les autorités publiques de la Chine intérieure. En matière de gestion, un mécanisme de gestion des investissements a été formulé, en prenant pour base la liste d'exclusion et le temps de traitement pour la création et la modification d'une société à capitaux étrangers, qui passe de plus de vingt jours à trois jours ouvrés.

