Bénévoles recherchés pour remplir des déclarations de revenus







MONTRÉAL, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec sont à la recherche de bénévoles et d'organismes qui désirent participer au Programme des bénévoles.

Ce programme a pour but d'aider, gratuitement, les personnes à faible revenu à remplir leurs déclarations de revenus afin qu'elles puissent recevoir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles ont droit.

Les bénévoles qui participent au programme reçoivent une formation en ligne qui leur permet de remplir des déclarations de revenus simples. Ils peuvent également venir en aide aux personnes qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs déclarations de revenus et qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels.

L'an dernier, plus de 3 550 bénévoles répartis dans 532 organismes ont aidé près de 164 000 personnes, partout au Québec, à remplir leurs déclarations de revenus du Canada et du Québec. Il s'agit donc de plus de 341 000 déclarations remplies et transmises à l'ARC et à Revenu Québec.

Pour plus d'information sur le Programme des bénévoles ou pour savoir comment y participer, visitez le revenuquebec.ca/benevole.

Renseignements pour les médias :



Julie Pronovost

Agence du revenu du Canada

Téléphone : 514 283-2226 Geneviève Laurier

Revenu Québec

Téléphone : 418 652-5115

SOURCE Revenu Québec

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 11:31 et diffusé par :