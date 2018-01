Le gouvernement du Canada finance le développement des réseaux intelligents pour combattre les changements climatiques, créer des emplois verts et rendre la livraison de l'électricité plus sûre pour les Canadiens







OTTAWA, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Les réseaux électriques intelligents - des réseaux qui utilisent mieux les actifs de production, de transport et de distribution de l'électricité pour offrir un meilleur service à la clientèle - accroissent le dynamisme et la flexibilité du système et rendent la livraison de l'électricité plus sûre, tout en créant de bons emplois dans la classe moyenne pour les Canadiens.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, a annoncé aujourd'hui un appel à propositions d'une valeur de 100 millions de dollars en vue de multiplier les systèmes pour réseaux électriques intelligents.

En facilitant l'intégration de sources d'électricité renouvelable, en renforçant la résilience et en améliorant l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie, les réseaux intelligents peuvent aider notablement à réduire les gaz à effet de serre. Ils ouvriront la porte à la prochaine génération de technologies et de systèmes innovateurs, ils favoriseront la production d'électricité par les abonnés eux-mêmes, permettront la multiplication des options de service et seront à l'origine de toutes nouvelles applications.

Le financement est fourni dans le cadre de l'engagement de 21,9 milliards de dollars pour les infrastructures vertes pris dans le budget de 2017 à l'appui du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le gouvernement a créé un nouveau site Web qui permettra aux parties intéressées de se renseigner sur les programmes fédéraux susceptibles de les aider à travailler au développement des réseaux intelligents au Canada. On y trouve notamment un guide complet sur le financement disponible pour les projets admissibles : https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/19794.

Il est ressorti clairement de notre forum national sur l'énergie, Génération Énergie, que le développement d'une économie propre exigera d'accélérer l'entrée sur le marché d'équipements avancés pour les énergies propres.

En investissant dans la démonstration de systèmes pour réseaux intelligents et leur mise en place par les services publics et les exploitants des réseaux électriques, le gouvernement réduit les obstacles à l'innovation et fait du Canada un chef de file mondial en la matière.

« Les investissements et mesures qui découleront de l'appel à propositions nous aideront à créer des réseaux électriques plus propres, plus sûrs et mieux intégrés, ils créeront de bons emplois pour la classe moyenne et faciliteront la transition de notre pays vers un avenir sobre en carbone. »

Jim Carr

Ministre des Ressources naturelles du Canada

