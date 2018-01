/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Vermilion/







VERMILION, AB, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, du ministre des Transports de l'Alberta, l'honorable Brian Mason, de la mairesse de Vermilion, Caroline McAuley, et du directeur de l'Association des districts municipaux et comtés de l'Alberta, district 5 (Edmonton-Est), Soren Odegard.

Date: lundi le 15 janvier 2018



Heure : 13 h



Endroit: Centre régionale de Vermilion

5702, promenade College

Vermilion (Alberta)

