Invitation aux médias - Annonce d'un investissement pour consolider le financement d'organismes d'action communautaire autonomes dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Luc Blanchette, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement pour consolider le financement d'organismes d'action communautaire autonomes dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

DATE Le 16 janvier 2018



HEURE 14 h



LIEU Corporation Concept Alpha de Rouyn-Noranda

206, 9e rue 2e étage

Rouyn-Noranda, Québec

J9X 2C2

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

