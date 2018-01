David Moss dirigera la transformation du bâtiment patrimonial le Rodier en le premier site montréalais dédié à l'entrepreneuriat culturel et créatif







For the English version of this press release, please click this link: http://lapiscine.co/newsroom/

MONTRÉAL, le 15 janv. 2018 /CNW/ - David Santelli, Président du conseil d'administration de la Piscine, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de David Moss en tant que Co-directeur général, en charge du développement stratégique et des opérations.

Fort de son expertise extensive dans le domaine des arts et de la culture, M. Moss dirigera le développement de la Piscine et la structuration de son projet emblématique du Rodier lancé en partenariat avec Gestion Georges Coulombe. Construit en 1875, le Rodier, immeuble patrimonial iconique de Griffintown, est destiné à devenir le premier site montréalais dédié à l'entrepreneuriat culturel et créatif.

David Moss a plus de 20 ans d'expérience dans la conduite d'institutions et d'initiatives dans le domaine des arts et de la culture. Il a été successivement Directeur général du Centre des arts Saidye Bronfman (1996 - 2003), Directeur général de l'Opéra de Montréal (2003 - 2006) et Directeur général fondateur de la Fête de la Culture (2007 - 2017), un mouvement pancanadien de participation culturelle s'articulant autour d'un événement annuel inspiré du modèle québécois des Journées de la Culture et qui se déploie aujourd'hui dans plus de 800 villes à travers toutes les provinces et territoires du Canada.

"Nous sommes ravis que David Moss prenne en charge le développement de la Piscine et de son projet du Rodier situé au coeur de Griffintown et de l'effervescent Quartier de l'Innovation. Son expérience extensive à bâtir et développer des organisations, assortie de sa vision progressiste, génèrera des opportunités qui feront grandir Montréal comme capitale culturelle et créative ici et ailleurs. Et c'est pourquoi nous sommes confiants que David saura mener à leur plein potentiel les ambitions stratégiques et opérationnelles de la Piscine", déclare David Santelli.

En complément de ses activités professionnelles de direction, David a aussi été actif tout au long de sa carrière comme conseiller et consultant auprès de gouvernements, entreprises privées, organisations culturelles et philanthropiques à Montréal et au Canada. Il a siégé sur de nombreux conseils d'administration et comités, incluant son rôle d'administrateur fondateur de Culture Montréal, d'aviseur sur la première politique culturelle de Montréal en 2002 et de président du conseil d'administration de MUTEK.

David travaillera en étroite collaboration avec Christophe Billebaud, Co-directeur général en charge de l'innovation et des programmes qui est entré en poste à l'été 2017. M Billebaud développe et dirige les programmes d'accélération et les services aux entreprises de la Piscine. L'administration de ces programmes et services viendront s'établir au Rodier dès son ouverture dans leur espace dédié.

"La Piscine et le projet du Rodier sont en parfait alignement avec ma conviction profonde du lien entre la culture, l'entrepreneuriat et leur impact sur le développement de la communauté au sens large. Je suis enchanté de pouvoir plonger dans cette initiative pour consolider le développement culturel de Montréal à un moment où de nouvelles idées ont la capacité de propulser la spécificité de nos talents créatifs, culturels et artistiques sur la scène locale et internationale" a commenté David Moss.

M. Moss entre en poste immédiatement.

Pour plus de détails, veuillez consulter www.lapiscine.co/fr/salle-de-presse

SOURCE La Piscine

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :