Des technologies satellites d'ABB pour améliorer les prévisions météorologiques et sauver des vies







L'interféromètre d'ABB est au coeur d'un instrument clé destiné au satellite Joint Polar Satellite System-1 (JPSS-1) lancé par la NASA pour la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Cette technologie de nouvelle génération permettra de rehausser la rapidité et l'exactitude des prévisions météorologiques portant les projections de trois à sept jours; un programme qui prend tout son sens dans la foulée de la récente saison d'ouragans particulièrement active.

QUÉBEC, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Lancé avec succès depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie, le satellite JPSS-1 rejoint le satellite de la NOAA/NASA, le Suomi National Polar-Orbiting (NPP), sur la même orbite pour fournir aux météorologues des données sur la température et l'humidité atmosphériques, les nuages, la température de la surface de la mer, la couleur de l'océan, la couverture de glace de la mer, la cendre volcanique et la détection d'incendie. Les données permettront d'améliorer les prévisions météorologiques, notamment la prévision de la trajectoire d'un ouragan, et aideront les organisations participant à l'action de redressement après-tempête grâce à visualiser les dommages causés par les tempêtes et l'étendue géographique des pannes électriques.

En collaboration avec son client, Harris Corporation, ABB Canada a développé l'interféromètre en tant qu'élément essentiel du sondeur Cross-Track Infrared Sounder (CrIS), l'un des instruments constituant la prochaine génération de satellites météorologiques américains en orbite polaire. Plus de 200 employés de l'unité d'affaires Mesure et analyse d'ABB de Québec, au Canada, ont été mis à contribution dans le cadre du programme CrIS.

« Depuis ses installations de la ville de Québec, ABB Canada a construit le coeur du sondeur atmosphérique dédié au satellite JPSS-1, un élément absolument crucial de cette mission. Notre équipe a également mis au point un système similaire pour le prédécesseur de JPSS-1, le satellite Suomi-NPP, en orbite depuis 2011. De plus, l'unité d'affaires Mesure et analyses d'ABB a conclu un contrat avec Harris pour la construction des trois prochaines unités, soit JPSS- 2, JPSS-3 et JPSS-4. Outre les retombées économiques locales générées par ce projet, ABB met une fois de plus à profit son expertise et son riche patrimoine technologique au service de l'industrie spatiale », a déclaré Marc Corriveau, directeur général, Unité d'affaires locales - Mesure et analyses - Automatisation industrielle, au Canada.

Les satellites JPSS gravitent autour de la Terre d'un pôle à l'autre, traversant l'équateur 14 fois par jour et assurant une couverture mondiale complète deux fois par jour. Les satellites polaires sont considérés comme l'épine dorsale du système mondial d'observation. JPSS est un effort de collaboration entre la NOAA et la NASA et présente d'importants progrès technologiques et scientifiques dans les observations utilisées pour la prévision des phénomènes météorologiques violents et le suivi environnemental.

À propos d'ABB

ABB s'illustre par ses technologies pionnières en matière de produits d'électrification, de robotique et d'entraînements, d'automatisation industrielle et de réseaux électriques, servant ses clients des services publics, de l'industrie du transport et des infrastructures partout dans le monde. Riche d'un héritage de plus de 125 ans en matière d'innovations technologiques, ABB écrit aujourd'hui l'avenir de la numérisation industrielle et est au coeur de la révolution énergétique et de la quatrième révolution industrielle. ABB est présente dans plus d'une centaine de pays et compte environ 136 000 employés.

L'unité d'affaires Mesure et analyses d'ABB (www.abb.com/measurement) se classe parmi les plus importants fabricants et fournisseurs d'instrumentation et d'analyseurs au monde. Réunissant des milliers d'experts aux quatre coins du monde, et dotée d'une technologie à haut rendement, l'équipe d'ABB est engagée à faciliter les activités de mesure pour ses clients.

Au Canada, l'entreprise s'appuie également sur une solide tradition d'innovation, et poursuit son expansion et la localisation de son offre auprès de ses clients. Avec son siège social établi à Montréal, au Québec, ABB exploite près de 50 établissements et emploie quelque 4 000 personnes d'un océan à l'autre du Canada. www.abb.ca

SOURCE ABB inc.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :