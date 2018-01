Au CES, NovuMind présente NovuTensor, sa première puce IA







LAS VEGAS, 15 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, NovuMind a continué d'attirer l'attention du public avec sa première puce IA NovuTensor.

« Conçue pour les réseaux neuronaux artificiels et n'utilisant que de très petits filtres de convolution (3x3), NovuTensor offre 15 téraflops de performances (ToP) avec moins de 5 watts », explique Mike Li, vice-président de l'instrumentation et des systèmes de commande chez NovuMind, « avec une performance à ce point exceptionnelle que la technologie IA devrait devenir véritablement omniprésente dans un avenir proche. »

Au stand NovuMind au CES, le public est très impressionné par les produits utilisant NovuTensor. Grâce au traitement IA, NovuMind peut transformer toute image source en image 8K de très haute qualité. La super-résolution de NovuMind peut même créer intelligemment des micro-détails, réduire le bruit d'image et rendre l'image plus nette grâce à des réseaux neuronaux profonds. Aujourd'hui, des fabricants internationaux bien connus ont déjà cherché à coopérer avec NovuMind.

Un autre exemple est la prise en charge par NovuMind de la technologie IA complète. Au milieu de 2017, l'Hôpital de Chine occidentale de l'Université de Sichuan a annoncé le premier endoscope digestif au monde à avoir recours à l'intelligence artificielle. Selon les données publiées par l'Hôpital de Chine occidentale, le taux de précision pour la détection a atteint un niveau élevé de 92 % à 96 %, ce qui est encore mieux qu'un médecin humain.

Avec pour mission d'intégrer partout l'IA à faible consommation, le docteur Ren Wu, fondateur et président-directeur général de NovuMind, et ancien scientifique éminent à Baidu, a commencé NovuMind en août 2016. Aujourd'hui, avec une équipe regroupant plus de 50 grands scientifiques et ingénieurs, NovuMind présente sa nouvelle puce au CES 2018.

NovuMind ne propose pas seulement une puce IA haute performance et à faible puissance : elle propose également NovuStar, un superordinateur spécialement conçu pour l'IA, et NovuForce, une plateforme de formation IA distribuée qui offre une modularité quasi-linéaire, des performances à la pointe du secteur et une précision hors pair. « Nos produits sont comme des cerveaux qui ressentent, traitent, réagissent et s'adaptent à l'environnement, et interagissent avec le reste du monde ? intelligemment », ajoute le docteur Wu.

Au plus grand salon mondial de l'électronique grand public, NovuMind se distingue des nombreuses autres entreprises de technologie avec sa puce IA, laquelle a été saluée par la presse comme étant le circuit intégré à application spécifique (ASIC) innovant de prochaine génération.

Après avoir recueilli 15,2 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A en décembre 2016, NovuMind procède actuellement à un nouveau cycle de financement. Il a été annoncé que l'ASIC FinFET de NovuMind devrait être lancé à la mi-2018.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/628244/NovuMind_AI_Chip_great_power_efficient_performance.jpg

