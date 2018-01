L'Archidiocèse de Montréal annonce l'arrivée de Christopher West et Jason Evert à Montréal







MONTRÉAL, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Des auteurs de renommée mondiale seront les conférenciers invités à la conférence Décoder l'amour sur les thèmes de l'amour, du sexe, de l'amitié et des relations interpersonnelles dans notre monde contemporain.

Les thèmes abordés dans la conférence représentent une invitation à une vision libératrice de la vie humaine et à la libération sexuelle authentique. « Tant de personnes ont été entraînées à tort à penser à leur corps et à la sexualité comme un obstacle à la vie spirituelle », affirme Christopher West. « Les hommes et les femmes cherchent l'amour, l'affirmation, la joie, le bonheur. C'est le cri fondamental de chaque coeur humain », ajoute-il. La théologie du corps répond à plusieurs questions, dont : « Pourquoi avons-nous été créés hommes et femmes? », « D'où venons-nous et pourquoi? » et « Comment découvrir "le langage du corps" et comment peut-il m'aider à découvrir le sens de ma vie? »

Jason Evert et Christopher West offriront sept conférences (avec traduction simultanée) ouvertes à tous et qui couvriront des sujets pertinents pour les célibataires, adolescent(e)s, jeunes adultes, couples, parents, familles et intervenants jeunesse ou auprès de personnes malades ou âgées.

Lieu : les sessions se tiendront à l'École secondaire Loyola, au 2477, rue West Broadway, Montréal, H4B 1R2 à l'exception de celle du 19 janvier en après-midi, tel qu'indiqué ci-dessous.

Le programme

Le jeudi 18 janvier 2018

« Redécouvrir notre identité sexuelle authentique », CHRISTOPHER WEST, 19 h

Le vendredi 19 janvier 2018

« Célibat et sexualité », CHRISTOPHER WEST, 10 h à 15 h, Église Saint-Sixte, 1895, rue de l'Église, Saint-Laurent, H4M IE6

« Au-delà des beaux discours : partager le plan de Dieu sur la sexualité avec les enfants et les ados », CHRISTOPHER WEST, 19 h

« À la rescousse de votre mariage bien avant le « grand jour » ! », JASON EVERT, 19 h

Le samedi 20 janvier 2018

« Amour ou convoitise? », JASON EVERT, 9 h

« Est-ce vraiment si extraordinaire d'être catholique? », JASON EVERT, 11 h

« Découvrez votre identité », CHRISTOPHER WEST, 13 h 30

Venez vous joindre à nous pour découvrir et réveiller notre profond désir d'être libre et heureux.

Pour plus d'information et pour vous inscrire, veuillez visiter : www.decoderlamour.org

SOURCE Archidiocèse de l'Église catholique à Montréal

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 09:30 et diffusé par :