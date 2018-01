Un investissement du gouvernement fédéral créera 1 500 nouveaux emplois et en protégera 8 000 autres à Guelph







49 millions de dollars aideront la société Linamar à faire des progrès en IA et en fabrication de pointe

GUELPH, ON, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada crée et protège des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, stimule la croissance économique et veille à la prospérité à long terme en investissant dans le secteur de la construction automobile canadien. Cet appui permet également d'aider le secteur à demeurer concurrentiel et innovateur à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé un investissement de 49 millions de dollars dans la société Linamar, un fabricant de pièces d'automobile. Le ministre Bains était en compagnie du ministre du Développement économique et de la Croissance de l'Ontario, l'honorable Brad Duguid, et du député de Guelph, Lloyd Longfield.

Le ministre Bains a annoncé l'investissement avant de se rendre au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord à Detroit, au Michigan, pour rencontrer des cadres supérieurs du Canada et d'ailleurs et discuter du rôle important que joue le Canada dans l'industrie automobile de l'Amérique du Nord.

L'investissement aidera à créer 1 500 nouveaux emplois au Canada et à en protéger plus de 8 000 en soutenant des procédés de fabrication de pointe -- y compris des progrès en intelligence artificielle et en fabrication additive -- et des technologies automobiles plus propres. Les Canadiens profiteront directement de ces progrès grâce à des véhicules plus efficaces et écologiques. De plus, Linamar ouvrira un centre d'innovation à Guelph, en Ontario, consacré exclusivement à la recherche et au développement.

Le gouvernement fédéral soutient l'innovation dans l'industrie automobile et est déterminé à attirer les investissements dans cet important secteur de l'économie. Le Canada est le meilleur endroit pour concevoir, élaborer et construire la voiture du futur. Pour le devenir, le gouvernement a investi dans la technologie, le talent et l'infrastructure nécessaires pour orienter l'avenir des moyens de transport.

Il s'agit du premier projet annoncé dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, un nouveau programme pour attirer et soutenir les investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie.

« Notre gouvernement investit dans l'innovation automobile, l'un des premiers secteurs en importance du Canada. Cet investissement créera et protégera des emplois pour la classe moyenne du sud de l'Ontario et stimulera l'économie de la région. Le fait d'investir dans de tels projets fera également en sorte que les fabricants canadiens demeureront concurrentiels et à la fine pointe des progrès technologiques à l'échelle mondiale. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le secteur automobile de l'Ontario continue d'attirer des investissements, ce qui prouve qu'il est toujours l'une de nos forces fondamentales en ce qui concerne la construction et l'élaboration de nouveaux véhicules. Des partenariats comme celui-ci soutiendront notre compétitivité à long terme et aideront l'Ontario à continuer d'être un chef de file des technologies automobiles transformatrices. »

-- Le ministre du Développement économique et de la Croissance de l'Ontario, l'honorable Brad Duguid

« Ensemble, Guelph et Linamar jouent un rôle clé dans le secteur automobile du Canada. Grâce à l'innovation, Linamar continuera de maintenir des milliers d'emplois pour la classe moyenne au sein de notre collectivité. »

-- Le député de Guelph, Lloyd Longfield

« Nous sommes ravis du soutien offert aujourd'hui par les gouvernements fédéral et provincial pour notre investissement majeur dans l'innovation. L'innovation est ce que nous pouvons faire de plus important pour ce qui est de la conception de produit, de la conception de procédé et du développement matériel pour résoudre des problèmes mondiaux et créer des moyens qui nous permettront à tous de réussir. Le soutien du gouvernement pour ce projet est fantastique, et prouve que le Canada favorise la fabrication de pointe. »

-- La présidente-directrice générale de la société Linamar, Linda Hasenfratz

La société Linamar emploie plus de 25 700 personnes dans le monde, dont plus de 9 300 au Canada.

Linamar possède 59 installations de fabrication, 6 centres de R-D et 21 bureaux de vente répartis dans 17 pays en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Linamar a généré des ventes de l'ordre de 6 milliards de dollars en 2016.

Le secteur automobile du Canada emploie plus d'un demi-million de Canadiens, et chaque emploi d'assemblage créé produit six emplois secondaires. Il existe près de 700 fournisseurs de pièces automobiles au Canada.

Le Fonds stratégique pour l'innovation est un programme polyvalent qui prend en compte la diversité de l'innovation dans tous les secteurs de l'économie.

