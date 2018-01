Feldan Therapeutics et Green Cross LabCell annoncent le début d'une collaboration







La combinaison de deux technologies, le Feldan Shuttle de Feldan Therapeutics et la technologie de cellules NK de Green Cross LabCell, sera exploitée pour développer des immunothérapies à base de cellules NK hyperactives.

QUÉBEC, le 15 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Green Cross LabCell (GCLC), impliqué dans le développement de produits biologiques de nouvelle génération, et Feldan Therapeutics, une entreprise axée sur la livraison intracellulaire de protéines, annoncent aujourd'hui un projet de recherche en collaboration pour le développement de cellules NK à faible immunogénicité, de plus longue persistance dans le corps et de plus grande efficacité, cellules qui entreront dans la composition d'immunothérapies contre le cancer.

Ce projet fait partie d'une nouvelle initiative dans l'accord en matière de sciences, de technologie et d'innovation conclu entre le Canada et la Corée du Sud, supportée par le Conseil national de recherches Canada (CNRC) et l'Institut coréen d'avancement de la technologie (KIAT), qui vise à faciliter les ententes de recherche et développement entre compagnies canadiennes et sud coréennes.

Green Cross LabCell a développé la technologie et l'expertise dans la production de masse de cellules NK humaines. Après avoir complété une étude clinique de phase 1 sur l'emploi de cellules NK allogéniques, GCLC développe à présent la technologie CAR-NK pour augmenter la spécificité et l'efficacité des NK envers les tumeurs. La technologie Feldan Shuttle est une nouvelle méthode de livraison à base de peptides, qui permet l'introduction très efficace de protéines dans les cellules. Feldan Therapeutics utilise sa plateforme Shuttle pour la livraison de nucléases CRISPR pour l'édition génomique des cellules NK humaines. La collaboration vise à combiner les innovations des deux compagnies, en vue de développer la nouvelle génération d'immunothérapies basée sur des cellules NK hyperactives.

« Les immunothérapies à base de cellules NK ont un potentiel immense pour le traitement des cancers. Au cours de ce projet, nous amènerons l'efficacité des cellules à un autre niveau, créant un produit unique, travaillant sur l'efficacité et une plus longue persistance pour un effet prolongé chez le patient », a déclaré François-Thomas Michaud, président-directeur général de Feldan Therapeutics.

Feldan Therapeutics et Green Cross LabCell travaillent ensemble depuis 2016 pour mettre au point les fondements scientifiques de ce projet de recherche.

À propos de Green Cross LabCell :

Green Cross LabCell (GCLC) est une compagnie de thérapie cellulaire axée sur le développement de thérapies à base de cellules NK et de cellules souches. GCLC est un subsidiaire de Green Cross Holdings, Inc, dont les différents subsidiaires sont engagés dans les domaines des vaccins, des anticorps thérapeutiques, des immunothérapies à base de thérapies cellulaires et des laboratoires cliniques. GCLC a été fondée en juin 2011 en tant que spin-off de Green Cross Labs et a obtenu la licence d'exploitation de la plateforme d'immunothérapie à base de NK du Mogam Biotechnology Institute.

GCLC a développé la plateforme NK, l'a adaptée à une production en respect des exigences GMP de la FDA coréenne, et a complété un essai clinique de phase I en 2012 en Corée. Actuellement, les cellules NK allogéniques MG4101 sont en ligne pour débuter un essai clinique de phase II sur des patients atteints de HCC en Corée. GCLC est dévouée à rester une pionnière en matière de thérapies à base de cellules NK en oncologie. GCLC concentre aussi ses efforts sur la recherche et le développement de thérapies à base de cellules souches pour le traitement de maladies inflammatoires incurables.

Pour plus d'information: www.gclabcell.com

À propos de Feldan Therapeutics :

Feldan Therapeutics est une société canadienne dédiée au développement d'applications thérapeutiques basées sur la plateforme Feldan Shuttle, une technologie à base de peptides qui permet la livraison de protéines à l'intérieur des cellules. Le Feldan Shuttle surmonte les obstacles de la livraison dans un contexte thérapeutique en fournissant une approche sécuritaire et hautement efficace qui simplifie les manipulations et atténue le fardeau réglementaire. La plateforme Feldan Shuttle a été utilisée avec succès pour livrer des nucléases, des anticorps et des facteurs de transcription à l'intérieur de plusieurs types cellulaires. De plus, les résultats préliminaires chez les rongeurs suggèrent que le Shuttle détient un potentiel prometteur pour les applications in vivo. Des travaux sont actuellement en cours pour exploiter davantage la technologie Shuttle pour l'internalisation des anticorps (ou domaines similaires), pour moduler les voies cellulaires. À l'interne, Feldan a un pipeline thérapeutique axé sur la génération de cellules NK hyperactives pour les applications en oncologie.

Plus d'informations sont disponibles à www.feldan.com

