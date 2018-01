Sedus Future Proof - Solutions pour le bureau de demain







Rares sont les thèmes qui auront autant occupé les entrepreneurs que le savoir et la créativité, éléments clés dans l'organisation même de leurs processus. Tandis qu'en production, robotique et automatisation sont à l'oeuvre depuis longtemps, les bureaux sont de plus en plus gagnés par l'inquiétude et l'incertitude - fruit de termes aussi audacieux qu'hasardeux, à l'image d'Office 4.0. À y regarder de plus près, cette expression à la mode, largement diffusée dans la presse spécialisée, est souvent mal comprise et associée à une vision erronée et désenchantée de la réalité, ce qui n'est bénéfique pour personne.

Le constat, en la matière, est plutôt simple et compréhensible : la compétitivité est étroitement liée au potentiel des collaborateurs, source de nouvelles idées. Des idées qui naissent d'abord dans les têtes avant que le « collègue ordinateur » ne prenne le relais. Créativité, communication, rapidité et efficacité sont ainsi autant de facteurs permettant aux entreprises d'avoir une longueur d'avance.

Les individus et leurs idées représentent le capital productif le plus précieux des entreprises, moteur même de leur réussite. A l'ère du savoir, l'évolution en cours - marquant le passage de l'activité manuelle au travail intellectuel - est inexorable tandis qu'au bureau, le renouvellement des générations est l'une des thématiques les plus importantes.

Garder ses collaborateurs les plus compétents et en attirer d'autres, jeunes et moins jeunes, représente un véritable défi : celui de faire coexister savoir numérique, synonyme de fraîcheur digitale, et savoir-faire empirique, fruit de l'expérience - tout en créant des univers propices à l'apprentissage, vecteurs de créativité maximale. Pour ce faire, il convient d'aménager des espaces parfaits en termes d'ergonomie, permettant de varier les postures et d'alterner les phases de travail assis et debout, en appliquant des concepts à même de favoriser la communication et d'encourager mouvement et dynamisme.

S'ils étaient auparavant réservés aux secteurs les plus innovants, on retrouve aujourd'hui de tels bureaux, source de bien-être, dans des entreprises que l'on pourrait qualifier de « normales ». Dans cette course aux talents qui oppose les sociétés, il n'est plus tant question de marques et de leur attractivité, mais plutôt d'environnements de travail et de leurs attraits.

Véritable pionnier en matière de technique, spécialiste des bureaux et de leur ameublement, Sedus a fait du « bureau de demain » un projet tel une priorité - nourri d'observations permanentes du marché et étayé d'études, portant notamment sur le travail intellectuel et le monde du savoir.

Comme le souligne Holger Jahnke, responsable du pôle commercial et marketing : « Nous travaillons en étroite collaboration avec des spécialistes des tendances, disposant d'éléments probants issus de disciplines connexes telles que la pédagogie, la recherche sur le cerveau, la psychologie, la recherche expérimentale, la communication, l'architecture et le design. Nous analysons par ailleurs de nombreuses études, menées à l'échelle régionale, nationale et dans le monde entier - études dont nous publions les résultats condensés de façon claire et compréhensible dans notre magazine Sedus INSIGHTS, proposé en accès libre. »

Les produits Sedus voient le jour dans notre propre centre dédié à la recherche et au développement qui, en cas d'innovations majeures, fait appel à des experts de renom, spécialistes de l'ergonomie. Et Holger Jahnke de préciser : « Pour être pérenne et durable, le mobilier doit être flexible et « intelligent ». La plupart des bureaux, tables et armoires Sedus sont ainsi conçus de façon modulaire et permettent de reconfigurer l'espace rapidement, lorsque cela est nécessaire, en utilisant quelques éléments et extensions adaptés, proposés en option. Combinés à des sièges de haute qualité, faciles à régler, ils offrent de nombreuses possibilités en termes de fonctionnalités et d'ergonomie pour aménager judicieusement les salles de travail, et en faire éventuellement des espaces aux postes partagés. »

Sedus Future Proof : mieux orientés, pour mieux décider

Holger Jahnke : « Sedus est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux sur le marché du mobilier de bureau. Fournisseur de solutions intégrales, notre marque est synonyme d'innovation, de technicité et d'esthétique ; ses nouvelles idées et autres concepts dans l'air du temps viennent régulièrement révolutionner l'univers du bureau, véritable lieu de vie. Choisir les produits Sedus, ce n'est pas seulement opter pour des meubles « made in Germany ». Sedus est présente à l'international dans plus de 50 pays. Toujours au fait des évolutions du marché, nous aidons les entreprises à opérer des investissements porteurs d'avenir. Ce qui présuppose une analyse des processus et méthodes de travail ainsi qu'une réelle compréhension de l'identité même et des objectifs de chaque entreprise. Pour mieux leur fournir des solutions adaptées, conçues sur mesure - incluant notamment différentes prestations en termes d'initiation et de formation, de service et d'assistance ; et de garanties, tant sur les produits qu'en matière de rachat de pièces.

C'est ce pack intégral que nous appelons « Sedus Future Proof », expression synonyme de conseil et de professionnalisme, d'une gamme complète de services, de produits solides et fiables - avec l'assurance d'être bien équipés pour aborder sereinement l'avenir, dans des bureaux parfaitement aménagés. »

