La gouverneure générale du Canada se rendra en Ukraine et en Lettonie

OTTAWA, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera un voyage en Ukraine et en Lettonie, du 17 au 19 janvier 2018.

Au cours de sa visite, la gouverneure générale rencontrera le président de l'Ukraine et le président de la Lettonie. Avec le soutien des missions canadiennes à Kiev et à Riga, la gouverneure générale soulignera des opportunités pour une plus grande collaboration, en vue de renforcer encore davantage la relation que le Canada entretien avec les deux pays.

À titre de gouverneure générale et de commandante en chef, Son Excellence rendra visite aux soldats canadiens qui servent en Ukraine pour l'opération UNIFIER et aux soldats canadiens qui servent en Lettonie pour l'opération REASSURANCE, dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN.

Son Excellence sera accompagnée du général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense.

« Le Canada entretient une excellente relation avec l'Ukraine et la Lettonie. Nous allons continuer à soutenir ces deux pays en contribuant à maintenir la stabilité dans la région. La visite de la gouverneure générale servira à resserrer encore davantage les liens politiques et commerciaux qui nous unissent, en plus de réaffirmer notre amitié. »

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agira du premier voyage outre-mer que fera la gouverneure générale Julie Payette à titre de commandante en chef pour rencontrer des soldats canadiens.

Il s'agira de la première visite d'un gouverneur général en Lettonie. La plus récente visite d'un gouverneur général en Ukraine remonte à celle de la très honorable Michaëlle Jean en 2009.

remonte à celle de la très honorable Michaëlle Jean en 2009. Le Canada reste inébranlable dans le soutien qu'il apporte à l' Ukraine , à la fois pour aider à préserver et à protéger la souveraineté de l' Ukraine et pour aider l' Ukraine à mettre en oeuvre des réformes clés.

reste inébranlable dans le soutien qu'il apporte à l' , à la fois pour aider à préserver et à protéger la souveraineté de l' et pour aider l' à mettre en oeuvre des réformes clés. L'opération UNIFIER est une mission de formation menée par les Forces armées canadiennes en Ukraine , qui consiste pour le Canada à offrir au personnel des forces ukrainiennes une formation militaire et une aide au niveau du développement des capacités, en appui aux efforts déployés par l' Ukraine pour maintenir sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité.

, qui consiste pour le Canada à offrir au personnel des forces ukrainiennes une formation militaire et une aide au niveau du développement des capacités, en appui aux efforts déployés par l' pour maintenir sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. L'accord de coopération de défense Canada- Ukraine , signé au mois d'avril 2017, est un élément clé du soutien qu'offre le Canada sur plusieurs plans pour favoriser l'intégrité du territoire ukrainien, la souveraineté, la sécurité et la stabilité de l' Ukraine . Cet accord permet d'encadrer la coopération relative à d'importants dossiers de défense.

, signé au mois d'avril 2017, est un élément clé du soutien qu'offre le Canada sur plusieurs plans pour favoriser l'intégrité du territoire ukrainien, la souveraineté, la sécurité et la stabilité de l' . Cet accord permet d'encadrer la coopération relative à d'importants dossiers de défense. Le Canada appuie la position dissuasive et défensive de l'OTAN dans la région de la mer Baltique et la présence avancée renforcée de l'OTAN, notamment le déploiement de groupements tactiques multinationaux en Lettonie, en Estonie, en Lituanie et en Pologne.

appuie la position dissuasive et défensive de l'OTAN dans la région de la mer Baltique et la présence avancée renforcée de l'OTAN, notamment le déploiement de groupements tactiques multinationaux en Lettonie, en Estonie, en Lituanie et en Pologne. Le Canada dirige le groupement tactique multinational letton de la présence avancée renforcée de l'OTAN et fournit environ 450 soldats à déployer dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Le Canada est fier d'être le pays-cadre du groupement tactique et de servir aux côtés de ses alliés, l'Albanie, l'Italie, la Lettonie, la Pologne, la Slovénie et l'Espagne.

