Benefit Cosmetics lance l'outil d'essai virtuel de sourcils "plus vrais que nature"

TORONTO, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Benefit Cosmetics, la marque référence en matière de sourcils originaire de San Francisco, met la réalité augmentée au service de nos sourcils! Depuis 1976, la marque transforme les sourcils comme par magie, grâce à ses technologies innovantes et ses services sourcils signature. Benefit élève aujourd'hui la transformation de sourcils à un autre niveau. Créée en partenariat avec ModiFace, l'expérience d'essai de sourcils virtuel guide l'utilisateur à travers 15 styles de sourcils populaires, déclinables en diverses formes et teintes, permettant à l'utilisateur de « transformer » son look et de visualiser, en 3D et sous tous les angles, son style de sourcils parfait. Réaliste et sans risque, cette expérience est actuellement disponible en exclusivité chez Benefit et son réseau de partenaires en ligne.

Depuis plusieurs années, l'industrie du sourcils connait une croissance constante, alors que de plus en plus de consommatrices/eurs prennent conscience du pouvoir de transformation des sourcils, intégrant les produits pour les sourcils comme un indispensable de leur routine beauté. La collection culte pour les sourcils de Benefit offre une solution pour chaque problématique, grâce à des formules et des méthodes d'application adaptées aux préférences et à l'expérience de chacun(e).

L'essai de sourcils virtuel fera le lien entre les acheteurs en ligne et le Bar à Sourcils Benefit, créant la base d'une expérience unique chez les détaillants, et donnant aux nouveaux clients la confiance pour essayer un service pour les sourcils. « Alors que nous proposons actuellement quatre styles de sourcils universels inspirés des tendances à travers le monde, l'essai de sourcils virtuel permet à l'utilisateur de modifier chacun de ces styles et de le personnaliser selon ses goûts et la forme de son visage. », partage Maddox Lu, Artiste Sourcils et Expert Tendances chez Benefit Canada. « Grâce à l'essai de sourcils virtuel, les client(e)s peuvent essayer jusqu'à 15 styles de sourcils différents, avant même de prendre un rendez-vous. C'est une première! ». Cet outil permet d'effacer les incertitudes et les doutes; il est désormais possible « d'essayer » des sourcils avant d'acheter!

À travers le monde, les plus grandes marques de l'industrie de la beauté et de la mode travaillent à faire de l'achat en ligne une expérience toujours plus simple et plus sûre, ancrée dans la réalité. Contenu vidéo, photos et démonstrations de produits, partenariats avec les influenceurs, ou encore investissement à long terme dans des technologies de réalité augmentée sont autant de moyens d'atteindre cet objectif. Le nouvel outil d'essai de sourcils Benefit offre une consultation et un service en ligne bien plus personnalisé que tout ce qui était disponible jusqu'à maintenant. Au delà de l'expérience personnelle, il créé le lien avec la communauté grâce à la fonction de partage des looks, offre un conseil de produits et de services sur-mesure, pour une transition naturelle vers l'achat.

Hayley Shay, Directrice Marketing pour Benefit Cosmetics Canada explique: « Pour toucher les milléniaux, notre coeur de clientèle, il est devenu indispensable de développer des outils et des expériences interactives qui ajoutent de la valeur à nos produits et services, génèrent de l'engagement et simplifie la familiarisation avec le produit. Grâce à la réalité augmentée nous pouvons en apprendre beaucoup sur nos client(e)s et leur offrir ainsi des produits et des services plus adaptés à leurs besoins. »

L'essai de sourcils virtuel est l'outil ultime pour des sourcils parfaits. Jusqu'à maintenant, les applications de transformation de sourcils virtuelles donnaient des résultats peu réalistes, souvent décevants. « À ce jour, les sourcils étaient la composante la plus délicate à traiter en réalité augmentée » explique le PDG de Modiface, Parham Aarabi. « L'outil d'essai de sourcils de Benefit utilise la dernière technologie en matière de transformation de sourcils, qui détecte et reproduit le moindre poil de l'utilisateur. » pour un résultat des plus réalistes. Vos sourcils se transforment sous vos yeux, comme par magie!

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Rendez-vous sur la page d'accueil du site Benefit Cosmetics (www.benefitcosmetics.com) Choisissez votre expérience: sélectionnez 3D LIVE, puis téléchargez votre propre photo ou choisissez un modèle Choisissez le style de sourcils à essayer Personnalisez en ajustant la teinte, la forme, l'épaisseur, la définition et l'emplacement Sélectionnez « Obtenir ces sourcils » pour découvrir les produits recommandés pour ce look Réservez votre rendez-vous

L'outil d'essai de sourcils de Benefit sera disponible sur benefitcosmetics.com de façon permanente à partir du 15 janvier 2018.

