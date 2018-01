BDO nomme sa première chef de la diversité et de l'inclusion







TORONTO, 15 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L/LLP nomme dès maintenant Patricia Gonsalves au poste de chef de la diversité et de l'inclusion (CDI).



Pour contribuer à faire de BDO Canada le champion de la diversité et de l'inclusion, Patricia dirigera les activités du cabinet qui s'y rapportent. Il s'agira notamment de mettre sur pied un conseil consultatif en la matière et de sensibiliser les esprits au sein du cabinet. Patricia représentera BDO à titre de chef de file en diversité et en inclusion dans le marché et tissera des liens avec les organismes qui en font la promotion.

« Ce poste aidera notre cabinet à façonner un milieu de travail qui préconise et appuie la diversité et l'inclusion. L'objectif est d'accorder de la valeur à chacun d'entre nous, en dépit de nos différences », affirme Patricia Gonsalves, chef de la diversité et de l'inclusion (CDI). « Je suis impatiente de concevoir et de mettre en oeuvre des initiatives qui visent à favoriser la réussite de notre cabinet en misant sur la synergie et sur le partage de nos perspectives uniques. »

Patricia, qui compte plus de 20 ans d'expérience professionnelle en comptabilité publique, continuera de travailler auprès des clients à titre d'associée du contrôle de la qualité pour la RGT tout en assumant ses fonctions de CDI. Cette dernière est bénévole pour Zonta, un groupe de défense des femmes, et elle conseille également les nouveaux arrivants dans le cadre du programme TRIEC Mentoring Partnership.

« BDO s'engage à fournir un environnement où chacun a l'occasion de participer et de réussir. L'expérience talent de BDO vise à favoriser le succès personnel et professionnel de nos gens au sein du cabinet », affirme Sean McConkey, chef national des ressources humaines. « La passion et les compétences de Patricia ne sont plus à démontrer. Nous sommes convaincus qu'elle favorisera la réussite de nos gens en incitant leurs voix diverses à se faire entendre et en nous habilitant à soutenir la diversité et l'inclusion chez BDO. »

Le cabinet est fier d'offrir un environnement de travail qui favorise l'intégration et au sein duquel chaque personne est valorisée et respectée. Ainsi, nous reconnaissons, respectons et chérissons le fait que chaque employé est unique, notamment au chapitre de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, des aptitudes physiques et mentales, de l'orientation sexuelle, de l'ethnie, de la nationalité, de la situation familiale, du mode de vie, de la religion et de l'éducation.

Nous sommes d'avis que la diversité et l'intégration commandent un engagement à long terme. Ainsi, nous avons pour but d'éliminer les obstacles et de favoriser un environnement qui permet à chacun de maximiser ses contributions à BDO. Conscient de la valeur que lui apportent les employés issus de tous les horizons et de l'expérience propre à chacun, BDO évalue régulièrement ses politiques et procédures pour s'assurer que les initiatives en matière de diversité font partie intégrante de tous les aspects du cabinet.

À propos de BDO

BDO est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, comptabilité, fiscalité et consultation et possède une vaste connaissance du secteur qu'elle a acquise en près de 100 ans d'expérience auprès des communautés locales. Au sein du réseau international de BDO, nous pouvons offrir des services transfrontaliers continus et uniformes aux clients ayant des besoins à l'échelle mondiale. Grâce à ses quelque 67 000 employés, en poste dans plus de 1 400 bureaux et plus de 150 pays, ce réseau génère des revenus mondiaux de 7,6 milliards de dollars.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

Personne- ressource

Laura Watt

mediainquiries@bdo.ca

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 09:03 et diffusé par :