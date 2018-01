Segway-Ninebot a une présence remarquée sur le CES 2018 : le robot de compagnie personnel est enfin arrivé







PÉKIN, 15 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le CES 2018 a fermé ses portes à Las Vegas le 12 janvier, heure du Pacifique. Essentiellement axée sur l'intelligence artificielle, cette édition du CES a présenté les derniers produits et technologies de l'électronique grand public au monde. Segway-Ninebot, un leader mondial des transports intelligents sur courtes distances et des robots offrant des services, a fait ses débuts avec ses produits et a brillé de tous ses feux sur la scène du CES 2018.

Pendant cette édition du CES, la version grand public du robot Loomo de Segway-Ninebot a fait sa toute première apparition. En tant que premier robot de compagnie au monde, adapté aux applications intérieures et extérieures, la version grand public de Loomo dispose de nombreuses fonctions et caractéristiques telles que la façon de marcher auto-équilibrée, le moteur à émotions développé indépendamment, le suivi et la caméra. Loomo Go, un robot chargé de la distribution, s'est également attiré une grande attention du public.

Parallèlement à cela, Segway-Ninebot a aussi exposé plusieurs produits intelligents permettant de se déplacer, notamment Segway i2, Segway x2, Segway miniPLUS, Ninebot miniPRO, Ninebot One S1, etc.

De plus, en utilisant la technologie principale de Segway pour la première fois, 90Fun a lancé 90FUN Puppy1, la première valise auto-équilibrée et à système d'auto-suivi au monde. Dotée d'une puce de suivi intégrée et personnalisée par Segway, cette valise adopte la technologie de positionnement radio militaire de précision à ultra-large bande (ULB) et la technologie d'auto-équilibrage pour réaliser un suivi intelligent bidirectionnel et avant-arrière.

Le CES est devenu la vitrine où les grandes entreprises technologiques viennent présenter leurs produits et technologies. Segway-Ninebot a eu une présence remarquée sur la présente édition du CES grâce à sa nouvelle image de marque. Le monde a ainsi pu redéfinir la fabrication et les marques chinoises avec de nouveaux mots tels que « haut de gamme », « excellent » et « innovant ».

