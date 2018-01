Le module HJT PV de JINERGY est le premier à l?échelle mondiale à être homologué selon les nouvelles normes IEC







SHANGHAI, 14 janvier 2018 /CNW/ - Le 8 janvier, Jinneng Clean Energy Technology Limited (« JINERGY ») annonçait officiellement que son module d?hétérojonction à très grande efficacité (HJT) a répondu aux nouvelles normes IEC lors d?un essai effectué par TÜV Rheinland, un organisme tiers indépendant en matière d?essai, d?inspection et d?homologation. JINERGY devient ainsi la première entreprise photovoltaïque à recevoir cette homologation.

Les nouvelles normes de rendement et de sécurité pour modules PV (IEC 61215:2016 et IEC 61730:2016) émises par International Electrotechnical Commission (IEC) ont eu pour effet de rehausser les exigences en matière de conception et de production de modules PV et d?établir des normes d?admission dans le but de régulariser le marché des PV.

JINERGY, un principal producteur de cellules et de modules PV établi dans la province de Shanxi en Chine, fait appel à une stratégie d?itération et a déployé trois générations de technologie de pointe, de polycrystallin, de cellules d?émetteur passivé et arrière (PERC) à monocrystallin et HJT. Parmi ceux-là, on considère HJT comme étant un facteur permettant aux cellules solaires d?atteindre une efficacité de 25%.

Par rapport à d?autres technologies à très grande efficacité, HJT exige moins de procédés et le module HJT bifacial de JINERGY offre un excellent rendement avec une faible lumière, un coefficient de température de premier plan et une dégradation ultra-basse avec plaquette en silicone de type N. En outre, grâce au modèle bifacial, la puissance de sortie du module HJT de JINERGY peut être augmentée de 8% à 20% dans le cadre de différentes applications telles que prairies, planchers de ciment et champs couverts de neige. La combinaison de double-verre et de HJT élimine fondamentalement le PID. Les modules HJT de JINERGY aident à accroître 44% de la production d?énergie globale par rapport aux modules ordinaires à polycrystallin.

« La technologie bifaciale HJT à très grande efficacité est une solution idéale afin de réduire le coût actualisé de l'électricité, la norme utilisée le plus couramment afin d?évaluer l?investissement dans des centrales électriques PV. Jusqu?à maintenant, la puissance de production de masse du module bifacial HJT à 72 cellules atteint 400W et l?efficacité de production de masse des cellules HJT dépasse 22,5%,» déclare le Dr Liyou YANG, directeur général de JINERGY. Le Dr YANG prévoit également que l?écart de coût global entre les produits HJT et les modules ordinaires à polycrystallin devrait diminuer jusqu?à 30% et pourrait même bientôt baisser jusqu?à 20%. Après la production de masse de modules HJT, la réduction des coûts et l?amélioration de l?efficacité permettront à l?énergie solaire d?atteindre plus rapidement la parité réseau.

