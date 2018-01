Le fabricant chinois d'électroménager Skyworth met en vedette sa gamme complète de produits au CES 2018







Les téléviseurs à OLED et puces d'IA de Skyworth offrent une qualité d'image extraordinaire

LAS VEGAS, 15 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Skyworth, producteur chinois leader de télévisions, de produits audiovisuels et électroménagers présente son entière gamme de produits à l'occasion du 51e Salon de l'électronique grand public (CES) qui s'est ouvert à Las Vegas le 9 janvier 2018. En exposant dans le plus grand stand du Hall Sud au Las Vegas Convention Center ses technologies en propriété exclusive et ses produits à la pointe du progrès, le fabricant d'appareils électroménagers met en lumière ce dont l'innovation chinoise est capable à l'aube de la transformation d'un secteur à l'évolution rapide.

Skyworth crée la nouvelle génération de produits de haute technologie en étendant son portefeuille de téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques (OLED) avec puces exclusives d'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle, plus simplement désignée par IA, aura été le mot vedette en 2017 pour tout ce qui est nouveau en technologie, et elle est en train de bénéficier d'un essor massif pour ce qui est des applications industrielles en 2018.

Leader de la mise au point de nouvelles technologies vitales dans le domaine des OLED, la promotion de l'industrie chinoise s'y rattachant et la commercialisation à grande échelle de téléviseurs à OLED sur le marché chinois, Skyworth présente ses puces exclusives et technologies clés d'IA au CES 2018, avec entre autres traitement souple de précision, reconstruction d'objet dynamique et supplément super 4K de ultra haute résolution.

Un ingénieur de la recherche et développement chez Skyworth a expliqué que les téléviseurs à OLED et puces d'IA de la société tirent parti de cette intelligence artificielle pour rechercher, identifier et refactoriser les images ; la qualité d'image est ainsi renforcée de façon précise, ce qui restaure l'aspect immersif et apporte une expérience de visualisation encore plus vivante.

Skyworth participe au CES avec toute sa gamme de produits dans le cadre de ses efforts pour étendre davantage sa présence sur les marchés internationaux.

Skyworth a établi des relations avec un certain nombre de grandes marques internationales.

Si l'on prend l'exemple de Dolby®, Skyworth projette d'introduire l'audio en immersion Atmos® de Dolby dans ses nouveaux téléviseurs en 2018. On s'attend à ce que la combinaison de Skyworth TV et de Dolby Atmos devienne la norme pour l'industrie. C'est un bond en avant depuis l'ambiophonie, et qui, à partir d'un instant ordinaire, vous transporte dans la sensation hors du commun d'une audio saisissante : un son qui emplit la pièce pour vous entourer d'un réalisme à couper le souffle et vous apporter l'expérience puissante d'un divertissement captivant.

Outre cette coopération avec Dolby, important fournisseur américain de technologies audio en tête de l'industrie, Skyworth a également établi des partenariats avec JBL, fabricant mondial de haut-parleurs. À ceci s'ajoute un certain nombre de fabricants d'électronique haut de gamme et de réputation exceptionnelle sur leurs marchés locaux respectifs, parmi lesquels la marque sud-africaine d'électroménager Sinotec, le fabricant allemand de télévisions haut de gamme Metz, ou au Royaume-Uni des marques de renom comme Strong Group et Caldero Limited pour les boîtiers décodeurs, de même qu'en Indonésie l'unité de production de Toshiba pour grand public. La société a intensifié la promotion mondiale de sa marque et de ses produits dans un processus visant à déployer la totalité de son portefeuille.

La gamme intégrale d'électroménager et d'électronique grand public que Skyworth présente à l'exposition comprend les nouveaux affichages flexibles à matrice active à diodes électroluminescentes organiques (AMOLED), la série de télévisions à OLED au grand complet, des systèmes domotiques intelligents pour scènes multiples, des casques Coocaa de réalité virtuelle tout-en-un, et également des décodeurs, réfrigérateurs, machines à laver, climatiseurs, verrous de portes intelligents, tout ceci démontrant sa confiance et sa détermination à s'étendre sur le marché mondial.

Cette année marque le 30e anniversaire de la fondation de Skyworth. La société est depuis longtemps à la pointe de la technologie sur le marché chinois des téléviseurs en couleurs grâce à ses 30 années d'expérience dans le secteur de l'électroménager ainsi que son engagement continu envers la qualité et l'innovation. Skyworth a accru son portefeuille déjà large pour devenir un modèle pour les fabricants chinois d'appareils électroménagers planifiant leur entrée sur les marchés internationaux.

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/626977/Skyworth_at_CES_2018.jpg

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/626978/Skyworth_OLED_TV.jpg

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/626976/Skyworth_VR.jpg

