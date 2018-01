M. Pascal Dionne, de Mirabel, est le nouveau millionnaire de Célébration 2018!







GATINEAU, QC, le 14 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Passer une fin de semaine de rêve, participer à un spectacle unique et en ressortir millionnaire : c'est l'expérience que vient de vivre M. Pascal Dionne, de Mirabel, à l'occasion du gala télévisé Célébration 2018. La chance a été du côté de M. Dionne lors des tirages éliminatoires, qui regroupaient 34 finalistes venant de plusieurs régions du Québec. Le grand gagnant s'était procuré son billet au Dépanneur Caliprix Sonic du 13590, route Sir Wilfrid Laurier, à Mirabel.

« Je me sens très calme, c'est un beau montant. Je vais rencontrer un conseiller financier avant de prendre toute décision », a souligné Pascal Dionne de Mirabel. « Nous avons passé un week-end de rêve à l'hôtel Hilton Lac-Leamy. »

Pour leur part, Mme Lisa Leblanc, de La Prairie en Montérégie, et Olivier Gaudreault, de Saint-Ambroise au Saguenay-Lac-Saint-Jean,­ ont remporté la jolie somme de 100 000 $ chacun.

Le gala Célébration 2018, enregistré directement du Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau, a été diffusé ce soir sur les ondes de TVA. L'animation du spectacle a été confiée à Marie-Mai, alors que c'est Yves Corbeil qui a dévoilé les numéros gagnants pour une 29e année consécutive. Le metteur en scène Joël Legendre a élaboré un spectacle original mettant en vedette le Cirque Éloize, Patrice Michaud, Yvan Pedneault, René Simard, Rosalie Taillefer-Simard, Guylaine Tanguay, Diane Tell, David Usher, Annie Villeneuve, ainsi que Valaire et Alan Prater.

Lors du gala Célébration 2018, plusieurs lots ont aussi été tirés pour les détenteurs de billets à la maison, dont un gros lot de cinq millions de dollars et cinq lots de un million de dollars! Tous les numéros gagnants peuvent être consultés sur le site loteries.lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. En 2017, Loto-Québec a versé 107 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 132 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 29 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 14 janvier 2018 à 22:15 et diffusé par :