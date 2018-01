Enigma Software Group intente une nouvelle poursuite contre Malwarebytes en France







Enigma Software Group intente une poursuite en France contre Malwarebytes pour des tactiques commerciales illicites et prédatrices.

Enigma Software Group fait le voeu de protéger et revendiquer les droits de libre choix des consommateurs.

PARIS, 14 janvier 2018 /CNW/ - Enigma Software Group USA, LLC (« ESG ») intente une poursuite contre Malwarebytes Inc. et Malwarebytes Limited (Malwarebytes) devant le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne les pratiques commerciales illicites et prédatrices de Malwarebytes en France qui nuisent aux consommateurs français et ESG. La poursuite d'ESG contre Malwarebytes fait valoir des revendications en vertu de la loi française concernant le comportement illicite de Malwarebytes d'étiqueter faussement les programmes d'ESG en tant que « programmes potentiellement indésirables » en bloquant et interférant avec ceux-ci. Les tactiques de Malwarebytes limitent les capacités des utilisateurs français à installer plusieurs programmes de sécurité informatique sur leurs systèmes, par conséquent, violant non seulement le choix du consommateur, mais aussi laissant les utilisateurs plus vulnérables à de possibles cyberattaques.

M. Ryan Gerding, le porte-parole d'ESG a commenté comme suit : « Bien que Malwarebytes tente d'intimider ESG en le ciblant parce qu'il est un solide compétiteur, ESG n'entend pas demeurer impassible alors que Malwarebytes bloque incorrectement l'accès des consommateurs français aux antiprogrammes malveillants de leur choix. Plus particulièrement, lorsque Malwarebytes utilise des tactiques anticoncurrentielles illicites uniquement pour accroître ses propres profits aux frais d'ESG et des consommateurs français. ESG compte des clients à l'échelle mondiale et n'hésitera pas à intenter des poursuites dans tous les cas qui nuisent aux consommateurs pour revendiquer leurs droits. »

Dans le cadre de la poursuite en France, un rapport technique détaillé a été soumis par l'huissier français qui démontre comment Malwarebytes bloque l'accès des utilisateurs au SpyHunter 4 et fait que les utilisateurs ont du mal à contourner le blocage de Malwarebytes.

La poursuite d'ESG contre Malwarebytes en Californie est encore en cours devant la Cour d'appel du 9e ressort. En ce qui concerne la poursuite en instance, M. Gerding a commenté que la défense statutaire alléguée de « Malwarebytes dans la poursuite en Californie selon laquelle il peut bloquer tous les programmes qu'il n'aime pas constitue une distorsion de la loi américaine et, dans tous les cas, n'a aucune applicabilité dans les tribunaux français. »

À propos d'Enigma Software Group USA, LLC

Enigma Software Group USA, LLC est un intégrateur international privé de systèmes et un développeur de logiciels de sécurité pour ordinateurs. Il possède des bureaux aux États-Unis et dans l'Union européenne. La société se spécialise dans le développement de logiciels de sécurité pour ordinateurs, l'analyse de la sécurité en ligne, l'évaluation des menaces adaptatives et la détection des menaces de sécurité sur ordinateurs, ainsi que dans les corrections personnalisées de logiciels malveillants pour ses millions d'abonnés à l'échelle mondiale. ESG est mieux connue pour SpyHunter 4, son produit et service contre les logiciels malveillants. SpyHunter 4 a obtenu à plusieurs reprises les meilleurs résultats en matière de tests comparatifs par des laboratoires de tests indépendants comme AV-Comparatives et AV-TEST. SpyHunter 4 a été également certifié par OPSWAT et TRUSTe.

