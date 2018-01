Déclaration du premier ministre à l'occasion du Thaï Pongal







OTTAWA, le 14 janv. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Thaï Pongal :

« Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et à travers le monde célèbrent le Thaï Pongal, la fête tamoule des moissons.

« Le Thaï Pongal est une occasion de démontrer notre reconnaissance pour les nombreux fruits de la récolte. Familles et amis se rassemblent pour célébrer la paix, l'abondance et le bonheur, ainsi que pour partager le Pongal, un plat sucré au riz et au lait, traditionnellement servi pendant le festival.

« En janvier, nous soulignons aussi le Mois du patrimoine tamoul en réfléchissant aux contributions importantes que la communauté tamoule a apportées au Canada. Les Canadiens d'origine tamoule contribuent à rendre le Canada plus fort, plus ouvert et plus inclusif. En ce début d'année 2018, continuons à faire honneur à ces valeurs et à travailler pour faire du Canada un endroit meilleur et inclusif où il fait bon vivre.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons un très heureux Thaï Pongal à tous ceux qui célèbrent cette occasion. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 14 janvier 2018 à 10:00 et diffusé par :