CGI lance la nouvelle plateforme CGI Retail Xp360 qui aide les détaillants à offrir une expérience client transparente en temps réel dans l'ensemble des canaux

CGI Retail Xp360 relie les environnements physique et numérique en aidant les détaillants à répondre aux demandes croissantes des consommateurs en cette ère numérique

NEW YORK, le 14 janv. 2018 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a lancé sa nouvelle plateforme CGI Retail Xp360, qui permet aux organisations du commerce de détail et des services aux consommateurs d'offrir une expérience client personnalisée en temps réel dans l'ensemble des canaux, tout en accélérant leur transformation numérique. Cette plateforme répond aux exigences croissantes des clients du commerce de détail qui veulent davantage de produits, de services et de renseignements, et ce, de façon instantanée, omnicanale et personnalisée.

Fondé sur 1 300 entrevues en personne avec des dirigeants des fonctions d'affaires et informatiques, le Baromètre mondial CGI 2017 - La voix de nos clients révèle que la tendance principale des entreprises du secteur du commerce de détail et des services aux consommateurs est de devenir des organisations numériques. Les résultats indiquent également que la principale priorité d'entreprise est d'améliorer l'expérience client. Les téléphones intelligents, les technologies portables et d'autres technologies numériques créent une expérience client numérique immersive aussi importante que l'expérience en magasin. Les perspectives de CGI démontrent que pour assurer un avantage concurrentiel, les organisations de pointe du secteur du commerce de détail et des services aux consommateurs mettent l'accent sur des programmes axés sur le client. Ces programmes intègrent les canaux numériques et physiques et tirent parti de l'analyse de données pour offrir une expérience client précise, informée et transparente en temps réel. Les organisations de ce secteur souhaitent également optimiser la modernisation des opérations et des TI pour améliorer le temps de mise sur le marché et l'expérience client dans son ensemble.

CGI Retail Xp360 permet aux organisations du secteur du commerce de détail et des services aux consommateurs d'améliorer l'expérience client en conformité avec leurs objectifs et priorités d'affaires. Soutenue par un solide cadre de gestion collaboratif, la solution est configurable pour répondre aux exigences uniques de chaque client, offrir des avantages rapides et durables et améliorer l'expérience client à long terme.

« La plateforme est très facile à mettre en oeuvre, à soutenir et à maintenir, a indiqué Gianni Rino, responsable mondial du commerce de détail et des services aux consommateurs, CGI. Son architecture en nuage est flexible et accélère véritablement la prestation de nouvelles capacités qu'attendent les clients. »

« CGI Retail Xp360 a été développée en collaboration avec des clients du centre d'excellence de CGI pour le commerce de détail et les services aux consommateurs, à Lille, en France, a ajouté Jean-Baptiste Branquart, vice-président, centre d'excellence pour le commerce de détail et les services aux consommateurs, CGI. Le centre offre une expérience unique pour les organisations du secteur qui veulent aborder l'avenir et obtenir de l'information sur l'expérience différenciée qu'ils peuvent proposer aux clients utilisant CGI Retail Xp360 et les plus récentes technologies. »

À propos de CGI Retail Xp360

CGI Retail Xp360 est une plateforme infonuagique complète qui permet aux organisations du secteur du commerce de détail et des services aux consommateurs d'offrir une expérience client transparente, informée et en temps réel. La solution tire parti des applications existantes dans un environnement modulaire, extensible et sécurisé et offre aux clients, ainsi qu'aux employés, une visibilité de bout en bout des produits, des services et des renseignements.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses quelque 71?000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services stratégiques en TI et en management, d'intégration de systèmes ainsi que d'impartition de services en TI et en gestion des processus d'affaires. CGI propose une approche unique de proximité avec les clients et le réseau mondial de prestation de services le mieux adapté à leurs besoins. Elle offre également des solutions de propriété intellectuelle exclusives afin de les aider à accélérer l'obtention de résultats et à réaliser la transformation numérique de leur organisation. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com

