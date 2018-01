AI star de Chine : AIcorrect Translator fait des vagues au salon CES







LAS VEGAS, le 13 janvier 2018 /CNW/ -- Le salon de l'industrie mondiale de l'électronique grand public, le CES 2018, le sommet des professionnels, se déroule à Vegas depuis le 9 janvier. Parmi les grandes vedettes du salon figurent la technologie et les produits d'intelligence artificielle (IA) des entreprises chinoises, notamment AIcorrect Translator, développé et présenté par Babel Technology de Beijing, une équipe basée à Tsinghua, et ce produit a retenu l'attention des acheteurs et des exposants du monde entier.

Réalisation utilitaire de la technologie d'IA, et ce, dans le domaine civil, AIcorrect Translator s'occupe des problèmes de communication interlinguistique en assurant la traduction simultanée, en temps réel, dans des contextes multiples, entre le chinois et l'anglais de même que 30 autres langues, dont le japonais, le coréen, le thaïlandais, le français, le russe et l'espagnol, les langues majeures comme l'anglais étant encore divisées en accents. La qualité de la traduction atteint 96 %.

D'autre part, cet utilitaire offre un écran tactile, où la transcription et la traduction sont affichées en même temps. Plus surprenant encore, alors que des appareils y sont connectés, jusqu'à quatre, AIcorrect Translator prend en charge la conversation dans quatre langues différentes. En plein salon, de nombreux visiteurs ont été émerveillés par son utilité et ses fonctionnalités. Un acheteur britannique a même manifesté son intention de pré-commander, sur place, 2 000 unités.

Au cours des dernières années, la Chine a dépassé les autres acteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle en ce que les applications et le développement à des fins civiles, comme le paiement mobile, ont connu des résultats remarquables, alors même que les drones et autres produits innovants ont, eux aussi, pris le devant de la scène industrielle. Lei Guan, chef de la direction de Babel Technology, avait manifestement de quoi être un peu ému en parlant avec nous. « En tant que pionnier chinois dans le domaine de l'IA, dit-il, nous avons conçu l'appareil en espérant que des centaines de millions de personnes pourront y avoir accès et communiquer sans barrière dans un contexte translinguistique. » Puis, il a ajouté : « Avec AIcorrect Translator, nous rêvons de pouvoir faire taire la peur que suscite la différence des langues. »

