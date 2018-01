Saison hivernale 2017-2018 - Décret de la quatrième opération de chargement de la neige







MONTRÉAL, le 13 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le responsable des services aux citoyens, M. Jean-François Parenteau, annoncent le décret de la quatrième opération de chargement de la neige de la saison hivernale 2017-2018. Les opérations débuteront le dimanche 14 janvier 2018, à 19 h. Près de 35 centimètres de neige sont tombés sur la métropole en moins de 24 heures.

« Les aléas de la météo des derniers jours nous obligent, afin d'assurer la sécurité des citoyens et la mobilité sur le réseau urbain, à décréter une 4e opération de chargement de la neige sur le territoire de la Ville de Montréal. Des opérations de déblaiement ont cours sur le territoire et se poursuivront pour plusieurs heures encore. J'invite les citoyens à être prudents dans leurs déplacements et même, à les reporter si possible. Nous vivons un hiver particulier et le personnel de la Ville met tout en oeuvre afin de rendre des services adaptés aux diverses conditions rencontrées. Je tiens d'ailleurs à souligner leur travail et leur aisance à s'adapter aux circonstances », a déclaré la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

« Pour que l'opération se déroule de façon sécuritaire, nous invitons la population à être prudente à l'approche des véhicules de déneigement. Nous demandons également aux automobilistes de respecter les interdictions de stationner qui se multiplieront sur le territoire au cours des prochaines heures afin de permettent aux équipes de charger la neige le plus rapidement possible », d'ajouter le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Puisque plusieurs centimètres de neige se sont ajoutés à la bordée qui était encore en cours de chargement, cette quatrième opération pourrait prendre plus de cinq jours à être complétée. Rappelons que Montréal compte plus de 10 000 km de trottoirs et de chaussées.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site Internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 janvier 2018 à 19:21 et diffusé par :