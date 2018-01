Trou noir de l'assurance-emploi - Occupation en cours au bureau de Jean-Yves Duclos à Québec







QUÉBEC, le 13 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'occupation du bureau du ministre fédéral Jean-Yves Duclos, qui a débuté vendredi matin, se poursuit toujours. Les personnes qui occupent les bureaux souhaitent rencontrer le ministre cet après-midi.

Rappelons qu'un groupe de travailleuses et de travailleurs de Charlevoix et de la Côte-Nord occupent depuis vendredi les bureaux du ministre Duclos pour protester contre le trou noir de l'assurance-emploi qui fait en sorte qu'un nombre grandissant de personnes occupant des emplois saisonniers, qui avaient droit à l'assurance-emploi tout l'hiver, n'y ont plus droit qu'une partie de la saison morte. D'ici la mi-mars, ce seront des milliers de travailleuses et de travailleurs qui seront victimes de ce trou noir.

Le groupe, appuyé par le Conseil central de la Côte-Nord (CSN), le Mouvement Action-Chômage de Charlevoix et Action-Chômage Côte-Nord, revendique une solution juste au problème.

