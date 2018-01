Le ministre Hehr promeut l'inclusion et le sport en tournée dans le sud-ouest de l'Ontario







LONDON, ON, le 13 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kent Hehr, a mis la touche finale à une tournée d'une semaine dans le sud-ouest de l'Ontario. Il a été très inspiré par toutes les personnes et les grands athlètes handicapés qu'il a rencontrés.

Au cours de sa visite, il a annoncé trois projets dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, à Waterloo et à Kitchener, à Hamilton et à London. Le Fonds pour l'accessibilité fournit un soutien pour des projets communautaires partout au Canada qui ont pour objectif d'accroître l'accessibilité des lieux publics et des milieux de travail.

Le ministre Hehr a également annoncé un projet avec le YMCA de Hamilton, financé grâce au Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Le YMCA a reçu plus de 150 000 $ de ce Fonds, qui permet désormais à l'organisme de fournir une aide s'échelonnant sur 39 semaines aux personnes handicapées pour trouver, obtenir et conserver un emploi, à titre d'employé ou de travailleur autonome. Le projet a déjà aidé 16 personnes.

Au début de la semaine, le ministre Hehr a eu l'occasion de visiter la clinique de musicothérapie à l'Université Wilfrid-Laurier, puis le KidsAbility Centre for Child Development, à Cambridge.

Le ministre Hehr s'est montré enchanté de pouvoir visiter des installations sportives et rencontrer des athlètes qui vivent et s'entraînent dans le sud-ouest de l'Ontario. Il a eu la chance, entre autres, d'assister à une partie de hockey Pee-Wee, au Galt Gardens Arena de Cambridge, le plus vieil aréna du monde à être toujours en fonction. Il a aussi pu rencontrer les champions de la Coupe Vanier, les Western Mustangs. Le ministre a, en outre, pu faire le tour de l'installation de sport hivernal Boler Mountain et rencontrer les athlètes handicapés qui s'entraînent dans le programme Track 3, dont certains sont des athlètes des Olympiques spéciaux.

Citation

« Je suis tellement impressionné par tous ces organismes, ces collectivités et ces athlètes extraordinaires dont j'ai fait la connaissance cette semaine pendant ma visite dans le sud-ouest de l'Ontario. J'ai adoré constater comment le financement du gouvernement du Canada contribue à multiplier les possibilités pour les personnes handicapées de participer pleinement à leur collectivité et à leur milieu de travail. J'ai vu à quel point le dur labeur, la volonté et la passion pour les sports peuvent aider les athlètes, quelles que soient leurs capacités, à atteindre leurs buts. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

Les faits en bref

Fonds pour l'accessibilité

Le Fonds pour l'accessibilité dispose d'un budget annuel de 15 millions de dollars.

Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada a financé près de 3 000 projets, aidant ainsi des milliers de Canadiens à accéder aux programmes, aux services et aux milieux de travail de leur collectivité.

Fonds d'intégration pour les personnes handicapées

Le Fonds d'intégration fournit de l'aide financière aux organismes communautaires pour qu'ils puissent aider les personnes ayant une incapacité physique ou mentale permanente qui restreint leur capacité à mener leurs activités quotidiennes.

Les participants au Fonds d'intégration ne sont habituellement presque pas actifs sur le marché du travail et ils ne sont pas admissibles aux prestations de l'assurance-emploi.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

