Le gouvernement du Canada offre du soutien aux Canadiens handicapés qui sont à la recherche d'un emploi

HAMILTON, ON, le 13 janv. 2018 /CNW/ - Les personnes handicapées de Hamilton, en Ontario, qui tentent de se joindre à la population active bénéficient du soutien de la YWCA locale grâce à un projet financé par le gouvernement du Canada. Le ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kent Hehr, a visité aujourd'hui les locaux et s'est entretenu avec des représentants de la YWCA afin d'en savoir davantage au sujet de la réussite d'un projet qui démontre l'engagement du gouvernement du Canada à assurer une plus grande participation des Canadiens handicapés au marché du travail.

La YWCA de Hamilton a reçu plus de 150 000 $ en provenance du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Grâce à ce financement, l'organisation est maintenant en mesure d'aider des personnes handicapées à trouver, à obtenir et à conserver un emploi, ou à exercer un travail indépendant. Pendant un période de 39 semaines, 16 participants recevront des services d'aide à l'emploi adaptés à leurs besoins individuels. Ils recevront ensuite une subvention salariale qui leur permettra de surmonter les obstacles à l'emploi et de développer les compétences et les connaissances nécessaires afin d'intégrer le marché du travail ou de retourner aux études.

Il n'en demeure pas moins que les Canadiens handicapés sont plus susceptibles que les autres d'être sans emploi. Seulement la moitié des Canadiens handicapés âgés de 25 à 65 ans occupent un emploi, comparativement à 80 p. 100 de l'ensemble de la population. Par conséquent, en permettant à un plus grand nombre de personnes handicapées de faire partie de la population active du Canada, nous aidons à assurer la croissance globale de la classe moyenne.

Les projets financés par le Fonds d'intégration permettent d'offrir des mesures de soutien, comme des programmes préalables à l'emploi, de l'aide au travail indépendant, des subventions salariales, des aménagement spéciaux en milieu de travail et des activités de sensibilisation des employeurs.

« Nous croyons en l'égalité des chances pour tous les Canadiens. Je suis fier que le gouvernement du Canada ait financé ce programme et du travail qu'il accomplit pour apporter du soutien aux personnes handicapées de Hamilton qui désirent se joindre à la population active. Il s'agit d'un autre exemple de ce que fait notre gouvernement pour améliorer les possibilités d'emploi et les résultats sur le plan de l'emploi pour les Canadiens handicapés. Lorsque nous avons toutes et tous la chance de vivre une vie productive, enrichissante et épanouissante au Canada, tout le monde en tire profit. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« La YWCA de Hamilton maintient son engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion afin de répondre aux besoins en constant changement de nos collectivités. Nous sommes responsables et redevables à l'égard des personnes et des collectivités auxquelles nous offrons des services, y compris les Canadiens handicapés. Le Fonds d'intégration nous a permis de prendre les premières mesures en vue d'aider des personnes handicapées à atteindre leurs objectifs en matière d'emploi et à améliorer leur qualité de vie. Le programme a fait l'objet d'une réaction extrêmement favorable, et nous espérons continuer de travailler de concert avec le gouvernement du Canada afin d'aider d'autres habitants de Hamilton à se réaliser pleinement en tant que membres actifs d'une main-d'oeuvre productive. »

- Kathryn Wrong, conseillère en emploi pour le programme concernant les possibilités pour les personnes handicapées, YWCA de Hamilton

Un budget annuel de 40 millions de dollars est consacré au Fonds d'intégration.

Depuis sa création en 1997, le Fonds d'intégration a permis d'offrir de l'aide à environ 110 000 personnes handicapées dans l'ensemble du Canada .

. Le Fonds d'intégration offre un soutien financier à des organismes communautaires qui fournissent de l'aide à des personnes ayant une incapacité physique ou mentale permanente qui restreint leur capacité de se livrer à des activités quotidiennes.

Les participants au programme du Fonds d'intégration sont habituellement des personnes qui ne sont pas actives sur le marché du travail et qui ne sont pas admissibles à des prestations d'assurance-emploi.

