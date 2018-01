Le gouvernement du Canada améliore l'accessibilité pour les Canadiens handicapés à Hamilton (Ontario)







HAMILTON, ON, le 13 janv. 2018 /CNW/ - Grâce au Fonds pour l'accessibilité, l'accessibilité pour les personnes handicapées sera bientôt améliorée à L'Arche Hamilton. Le ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kent Hehr, s'est rendu sur place aujourd'hui afin de prendre acte des travaux réalisés dans le cadre du projet en cours et de constater par lui?même l'impact réel de ce programme financé par le gouvernement du Canada dans la vie des gens.

L'Arche Hamilton a reçu 9 110 $ dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité afin de pouvoir améliorer l'accès à ses installations et ainsi contribuer à l'élimination des obstacles physiques pour les Canadiens handicapés.

Les Canadiens handicapés sont confrontés chaque jour à des difficultés qui les empêchent de participer pleinement aux activités dans leur collectivité et en milieu de travail. Le gouvernement du Canada est résolu à réduire les obstacles à l'accessibilité ainsi qu'à garantir un accès égal et des chances égales à tous grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité.

Ce projet est l'un des 575 projets approuvés dans le cadre de l'appel de propositions de 2016 pour les projets de petite envergure. Les organismes étaient invités à présenter des propositions de projet visant à améliorer l'accessibilité et à favoriser l'inclusion des Canadiens handicapés dans la collectivité et en milieu de travail.

« Je suis fier de constater à quel point L'Arche est déterminée à aider le gouvernement du Canada à respecter son engagement à veiller à ce que tout le monde ait des chances égales dans le monde d'aujourd'hui. La construction d'une rampe à l'entrée des bureaux de l'organisme améliorera grandement l'accès et la sécurité, permettant ainsi aux personnes handicapées de tirer pleinement parti des services offerts dans leur collectivité. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

«Nous tenons à adresser un grand merci au gouvernement fédéral d'avoir offert cet important financement pour cette rampe d'accès qui nous a permis d'aller de l'avant dans notre projet de rendre notre immeuble à bureaux accessible. »

- Lynn Godfrey, leader communautaire et directrice exécutive, L'Arche Hamilton

Le Fonds pour l'accessibilité dispose d'un budget annuel de 15 millions de dollars.

Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada a financé plus de 2 890 projets, aidant ainsi des milliers de Canadiens à accéder aux programmes, aux services et aux milieux de travail de leur collectivité.

Le Fonds pour l'accessibilité (FA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance, dans l'ensemble du Canada, des projets communautaires ayant pour but d'améliorer l'accessibilité dans les collectivités et les milieux de travail.

Le financement est offert dans le cadre de deux volets : le volet Accessibilité en milieu de travail et le volet Accessibilité dans les collectivités.

Le volet Accessibilité en milieu de travail appuie les projets visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité dans les milieux de travail partout au Canada au moyen d'investissements en immobilisations, notamment la construction, la rénovation ou le réaménagement d'installations où des possibilités d'emploi peuvent être créées ou maintenues pour les personnes handicapées. Les projets doivent contribuer à régler les problèmes systémiques liés à l'accessibilité dans les milieux de travail.

Le volet Accessibilité dans les collectivités du FA offre du financement aux demandeurs admissibles pour des projets d'immobilisations visant à améliorer l'accessibilité dans les installations publiques pour ainsi améliorer l'accès aux programmes et aux services offerts aux personnes handicapées. Les projets doivent être directement liés à l'élimination des obstacles à l'accessibilité et à l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes handicapées dans les collectivités canadiennes. Tous les projets doivent également répondre aux critères précis d'admissibilité énoncés dans l'appel de propositions, notamment l'appui de la collectivité.

