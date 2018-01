Avis pour les médias - Le groupe Black Lives Matter et la conseillère juridique Saron Gebresellassie dévoileront des services de soutien juridique multilingues offerts aux demandeurs d'asile qui fuient les États-Unis







LACOLLE, QC, le 13 janv. 2018 /CNW/ - À la veille de la journée Martin Luther King, le groupe Black Lives Matter et la conseillère juridique Saron Gebresellassie convoqueront une conférence de presse à la frontière canado-américaine, à Lacolle, pour dévoiler des services de soutien juridique multilingues offerts aux demandeurs d'asile qui fuient les États-Unis.

En mai 2017, l'administration Trump a annoncé qu'elle mettrait fin au statut de protection temporaire accordé aux migrants haïtiens d'ici juillet 2019, forçant environ 60 000 d'entre eux, parents, enfants et familles, à quitter les États-Unis. Les seules options qui s'offrent à de nombreux Haïtiens sont de fuir ou de s'exposer à l'expulsion. Depuis l'annonce, des milliers d'Haïtiens ont traversé la frontière de Lacolle pour se rendre au Canada et continuent de faire face quotidiennement à des arrestations et de la détention par la GRC et des agents des services frontaliers du Canada. Il s'agit de la plus importante arrestation massive de civils jamais vue en sol canadien; on rapporte que 16 000 Haïtiens ont été arrêtés en huit mois.

Quoi : Conférence de presse

Quand : Le 13 janvier 2017

Heure : 10 h 30

Où : 115, chemin Guay, Saint-Bernard-de-Lacolle, QC J0J 1V0

Conférencières : Sandy Hudson, Pascale Diverlus, Saron Gebresellassi

Black Lives Matter - Le réseau Black Lives Matter est un organisme et un mouvement international qui lutte contre le racisme anti-noir et la violence sanctionnée par l'État.

