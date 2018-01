Le ministre Luc Fortin annonce le retrait des limites de la tolérance administrative relative aux poupons







QUÉBEC, le 13 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Luc Fortin, annonce le retrait des limites de la tolérance administrative relative aux poupons initialement prévue pour la prochaine année.

Rappelons que cette tolérance administrative pour les prestataires de services de garde éducatifs subventionnés a pour effet d'ajouter une tranche d'âge intermédiaire pour les enfants de 18 à 29 mois qui demeurent dans la pouponnière lorsqu'aucune place n'est disponible dans le groupe d'âge supérieur.

Citations

« Notre gouvernement est à l'écoute des familles. Afin qu'aucun enfant ne soit refusé dans un service de garde à cause de sa date de naissance et afin de rassurer les intervenants du milieu, j'ai décidé de changer d'approche et de retirer la limite de la tolérance administrative annoncée pour la prochaine année. Toutefois, le Ministère discutera avec les partenaires afin que la mesure de tolérance qui s'applique actuellement demeure exceptionnelle. »

Luc Fortin, ministre de la Famille

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 13 janvier 2018 à 09:00 et diffusé par :