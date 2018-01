Propos inacceptables de la présidente de la FIQ, Nancy Bédard - déclaration de Gaétan Barrette







QUÉBEC, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - « En entrevue aujourd'hui à 16h38 à RDI au sujet de l'achalandage élevé aux urgences et de l'épisode de grippe, Nancy Bédard m'a accusé de « créer des crises pour pouvoir prendre cet argent là et quand la crise arrive, sortir en bon ministre et dire, je vais vous dire ce que je vais faire ». Ces propos sont inacceptables et diffamatoires.

La situation que nous vivons actuellement aux urgences est due à une conjugaison de facteurs, particulièrement à la virulence du virus de la grippe et la faible efficacité du vaccin. L'ensemble du monde occidental fait face à ce même défi. Dans le débat public, nous devons être raisonnables et reconnaître que nous n'avons pas d'emprise sur ces deux facteurs.

Aujourd'hui, nous avons agi de façon responsable en annonçant des mesures pour y faire face et ainsi diminuer l'attente aux urgences. Les montants annoncés sont des montants supplémentaires, élément souligné lors du point de presse.

En tant que ministre de la Santé et des Services sociaux, je ne peux accepter que l'on porte de telles accusations à mon endroit alors que je me dévoue jour après jour pour améliorer les soins et services aux patients. »

