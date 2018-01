RNC Minerals émet une mise à jour sur ses financements







TORONTO, le 12 janv. 2018 /CNW/ - RNC Minerals (TSX : RNX) (« RNC ») a annoncé aujourd'hui avoir procédé aux émissions de titres de capitaux propres décrites dans son communiqué daté du 14 décembre 2017, en émettant 29 750 312 actions ordinaires à Auramet International LLC au prix de 0,16 $ par action et 7 704 167 actions ordinaires à d'autres parties prenantes au prix de 0,16 $ par action. RNC a aussi signé des ententes de souscription visant dix millions d'actions supplémentaires qui seront émises en contrepartie de trésorerie au prix de 0,16 $ par action le ou avant le 17 janvier 2018 dans le cadre de la restructuration annoncée antérieurement. Ces opérations de financement permettront de soutenir la réalisation des activités de rodage et de développement à la mine Beta Hunt, incluant les plans visant à doubler la production de nickel en 2018. Le lecteur est prié de se référer au communiqué de RNC daté du 14 décembre 2017 pour de plus amples détails.

À propos de RNC Minerals

RNC est une société du secteur des ressources minérales détenant un portefeuille de propriétés d'exploration et de production pour l'or et les métaux de base. Les principaux actifs de RNC sont la mine de nickel et d'or Beta Hunt, présentement en production et située en Australie-Occidentale, une participation de 50 % dans une société nickélifère avec Waterton qui détient le projet nickélifère Dumont situé dans la région de l'Abitibi, au Québec, et une participation de 30 % dans la mine Reed en production à Flin Flon-Snow Lake, au Manitoba (Canada). Par le biais de sa participation dans Orford Mining Corporation (TSX-V : ORM), RNC détient aussi des participations dans les projets West Raglan et Qiqavik, dans le nord du Québec, ainsi que des propriétés dans la Ceinture aurifère de la Caroline aux États-Unis. RNC a une équipe de direction et un conseil robustes qui cumulent plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'exploitation minière, expérience acquise auprès d'Inco et de Falconbridge. Les actions ordinaires de RNC sont négociées au TSX sous le symbole RNX, ainsi que sur le marché OTCQX sous le symbole RNKLF.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs », y compris notamment des énoncés relatifs à la réalisation du financement, aux liquidités et aux ressources en capital de RNC, aux prévisions en matière de production et au potentiel des mines Beta Hunt et Reed ainsi qu'au potentiel du projet de développement Dumont et des propriétés d'exploration Qiqavik, West Raglan, Jones-Keystone Loflin et Landrum-Faulkner.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le résultat attendu comprennent, notamment, les suivants : la possibilité que les parties ne signent pas les ententes définitives et ne respectent pas les conditions de clôture; les futurs prix des métaux et l'offre de métaux; les résultats de forage; l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour engager les dépenses requises pour conserver et avancer les propriétés; les passifs environnementaux (connus et inconnus); les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier; l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre; ou les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales, les coûts au comptant prévus, l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires ou les approbations réglementaires. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et des autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada accessibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont faits en date du présent communiqué de presse et RNC n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

