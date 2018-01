L'indice Xinhua (Rongchang) des prix des porcs vivants offre une référence de valeur pour les activités de l'industrie







PÉKIN, 13 janvier 2018 /PRNewswire/ -- « L'indice Xinhua (Rongchang) des prix des porcs vivants », dressé conjointement par le Service d'informations économiques de Chine (CEIS selon le sigle anglais) de l'agence de presse Xinhua et le gouvernement populaire du district de Rongchang de la municipalité de Chongqing, a été dévoilé à Pékin le 27 décembre 2017.

L'indice des prix s'est fixé pour objectif de surveiller l'état de fonctionnement du marché des porcs vivants du pays et d'offrir la référence pour la valeur des activités de l'industrie, selon les participants à la conférence de publication de l'indice.

Ont participé et pris la parole à la conférence Su Huizhi, vice-président du CEIS, Lu Yanchun, directeur du Centre de surveillance des prix de la Commission nationale de développement et de réforme (NDRC), Wang Xiaobing, directeur du Centre d'information du ministère de l'Agriculture (MOA) et Shi Youlong, ingénieur en chef du bétail de la station nationale d'élevage animal.

Le lancement de « l'indice des prix des porcs vivants Xinhua (Rongchang) » vise à créer un système d'information ouvert et transparent sur les prix des porcs vivants. Explorer le mécanisme de découverte des prix des porcs vivants et surveiller avec précision et en temps opportun l'état de fonctionnement et la tendance du développement sur le marché des porcs vivants est essentiel pour réduire les fluctuations irrationnelles des prix des porcs vivants. L'indice peut offrir une valeur de référence efficace et faisant autorité pour la production et l'exploitation de l'industrie porcine vivante, a déclaré Su.

Le marché des transactions porcines de Chongqing (Rongchang) est le seul marché national de bétail et de volaille autorisé par le ministère de l'Agriculture, dont les transactions représentent environ 8 % du volume de circulation annuelle de porcs vivants dans le pays, selon Li Zhongwu, gouverneur du district de Rongchang de la municipalité.de Chongqing.

« L'indice des prix des porcs vivants de Xinhua (Rongchang) » fournira aux participants de la chaîne industrielle des porcs vivants, notamment aux agriculteurs et aux entreprises de transformation, des alertes précoces et des conseils de production. Il fournira aussi une base quantitative pour guider la prise de décision des autorités compétentes de l'industrie et les entités de marché pertinentes, afin de promouvoir la réforme structurelle de l'offre dans l'industrie et de réduire les impacts du « cycle du porc », a ajouté M. Li

La collecte d'échantillons de « l'indice des prix des porcs vivants de Xinhua (Rongchang) » s'effectue dans 31 provinces et municipalités du pays ; les principales espèces à surveiller sont les porcs vivants, les porcelets et les sangliers. L'indice se fonde sur une base de 100 au 4 juin 2017 et sera publié tous les lundis.

En date du 17 décembre 2017, « l'indice des prix des porcs vivants Xinhua (Rongchang) » s'élevait à 115,75, soit une hausse de 0,70 ou 0,61 % par rapport à la période précédente, représentant une augmentation de 15,75 % par rapport à la période de base.

