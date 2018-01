Lancement officiel de l'indice Xinhua-Changshan des prix de l'huile de camélia

L'indice Xinhua-Changshan des prix de l'huile de camélia, dressé conjointement par le Service d'informations économiques de Chine (CEIS selon le sigle anglais) sous l'égide de l'agence de presse Xinhua et le gouvernement du canton de Changshan dans...

Valener Inc. (« Valener ») et Énergir, s.e.c., le nouveau Gaz Métro, prévoient dévoiler leurs résultats du premier trimestre de l'exercice 2018 le vendredi 9 février 2018 vers 8 h (heure de l'Est). Un appel conférence aura lieu à 13 h 30...