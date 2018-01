S&P Dow Jones Indices annonce des modifications aux indices canadiens S&P/TSX







TORONTO, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones Indices apporteront les modifications suivantes aux indices composés de rachat d'actions et de rendement à l'actionnaire S&P/TSX par suite de l'analyse trimestrielle de ces indices. Ces modifications entreront en vigueur le lundi 22 janvier 2018 avant l'ouverture des marchés.

Indice composé de rachat d'actions S&P/TSX

Analyse trimestrielle des indices de janvier 2018

AJOUTS Symbole Émission CUSIP CFP Canfor Corp 137576 10 4 ECN ECN Capital Corp. 26829L 10 7 EFN Element Fleet Management Corp. 286181 20 1 EXE Extendicare Inc. 30224T 86 3 MIC Genworth MI Canada Inc. 37252B 10 2 IMO La Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 453038 40 8 SSL Sandstorm Gold Ltd. 80013R 20 6

RETRAITS Symbole Émission CUSIP AIF Groupe Altus limitée 02215R 10 7 BBD.B Bombardier Inc., cat. B, DVS 097751 20 0 GWO Great-West Lifeco Inc. 39138C 10 6 JE Just Energy Group Inc. 48213W 10 1 AAR.UN Pure Industrial Real Estate Trust 74623T 10 8 TCL.A Transcontinental Inc. A SV 893578 10 4

Indice composé de rendement à l'actionnaire S&P/TSX

Analyse trimestrielle des indices de janvier 2018

AJOUTS Symbole Émission CUSIP AD Alaris Royalty Corp. 01163Q 40 0 ABX Barrick Gold Corp 067901 10 8 BTE Baytex Energy Corp. 07317Q 10 5 CFP Canfor Corp 137576 10 4 GIB.A Groupe CGI inc., cat. A, DVS 39945C 10 9 BCB Cott Corp. 22163N 10 6 EMP. A Empire Company Limited 291843 40 7 FRU Freehold Royalties Ltd. 356500 10 8 MFI Les Aliments Maple Leaf Inc. 564905 10 7 MEG MEG Energy Corp. 552704 10 8 MTL Mullen Group Ltd 625284 10 4 RCI.B Rogers Communications Inc. B NV 775109 20 0 SJR.B Shaw Communications Inc. B 82028K 20 0 SCL Shawcor Ltd. 820439 10 7 TOY Spin Master Corp. DVS 848510 10 3 SU Suncor Énergie Inc. 867224 10 7 TRP TransCanada Corp. 89353D 10 7

RETRAITS Symbole Émission CUSIP BIR Birchcliff Energy 090697 10 3 BNP Bonavista Energy Corporation 09784Y 10 8 CLS Celestica Inc. 15101Q 10 8 CUF.UN Fonds de placement immobilier Cominar 199910 10 0 ECA EnCana Corp 292505 10 4 EFX Enerflex Ltd. 29269R 10 5 IMG IAMGOLD Corp 450913 10 8 JE Just Energy Group Inc. 48213W 10 1 LNR Linamar Corp 53278L 10 7 MNW Mitel Networks Corp 60671Q 10 4 NVU. UN Northview Apartment REIT 667185 10 2 POU Paramount Resources Ltd 699320 20 6 RY Banque Royale du Canada 780087 10 2 SSL Sandstorm Gold Ltd. 80013R 20 6 SNC Groupe SNC-Lavalin inc. 78460T 10 5 TCW Trican Well Service Ltd. 895945 10 3

REMARQUE : Bonavista Energy Corporation (TSX:BNP) et DHX Media Ltd., DV (TSX:DHX.B) seront retirées de l'indice composé S&P/TSX Canada Revenue Exposure. Bonavista Energy Corporation sera aussi retirée de l'indice composé S&P/TSX Focused Canada Revenue Exposure.

