Le gouvernement du Canada annonce la nomination de membres au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

OTTAWA, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé la nomination de 11 membres au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de 11 membres au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. L'ampleur de leurs connaissances individuelles et collectives et leur vaste expérience dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail constitueront un atout au sein du Centre. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Le CCHST, situé à Hamilton , en Ontario , a été créé en 1978. Il a pour mandat de promouvoir le mieux-être global chez les travailleurs canadiens en offrant de l'information, de la formation, de l'éducation, des systèmes de gestion et des solutions qui favorisent la santé et la sécurité en milieu de travail.

Régi par un conseil tripartite représentant les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les employeurs et les travailleurs, le Centre offre aux Canadiens des renseignements impartiaux et pertinents qui appuient la prise de décisions responsables à l'égard des questions de santé et de sécurité en milieu de travail.

Biographies - nominations au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

1. Luanne Gallant, gouverneure de l'Île-du-Prince-Édouard

Luanne Gallant travaille au sein du Workers' Compensation Board de l'Île-du-Prince-Édouard depuis cinq ans. Depuis 2015, elle occupe le poste de présidente-directrice générale et est responsable de l'orientation globale et du leadership de l'organisation, y compris les questions liées à la santé et à la sécurité au travail. Avant d'assumer ce rôle, elle a travaillé dans le domaine des ressources humaines pendant près de 40 ans au sein d'organisations comme le ministère des Services communautaires et des Aînés, la région sanitaire de Queen et l'Hôpital Queen Elizabeth.

Mme Gallant a été nommée pour un mandat de quatre ans, à compter du 14 décembre 2017.

2. Jamie Hall, gouverneur du Manitoba

Fort de ses 26 années d'expérience à Manitoba Hydro, dont 16 d'entre elles à des postes de gestion et de direction, Jamie Hall occupe actuellement le poste de chef de l'exploitation de SAFE Work Manitoba depuis trois ans. M. Hall est ingénieur de profession et il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en ressources humaines de l'Université du Manitoba. Il siège à divers comités, notamment le comité responsable de la sécurité et de la prévention de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada et le comité SAFE Roads du Manitoba.

M. Hall a été nommé pour un mandat de quatre ans, à compter du 14 décembre 2017.

3. Sophie Dennis, gouverneure de l'Ontario

Mme Dennis a travaillé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pendant plus de 30 ans. Depuis janvier 2014, elle assume les fonctions de sous-ministre du Travail de l'Ontario. Elle est chargée de l'exécution des programmes relatifs à la santé et à la sécurité au travail, aux relations de travail, à l'équité salariale et aux droits en matière d'emploi pour toutes les industries et les collectivités de l'Ontario. Au cours de sa carrière, elle a occupé de nombreux postes de direction au sein du ministère du Travail de l'Ontario. Mme Dennis est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en géologie de l'Université Queen's. En 2013, elle a reçu le prix Améthyste du gouvernement de l'Ontario pour l'ensemble de ses réalisations et l'excellence de ses services au public. Elle possède également un diplôme en comptabilité de management canadien de l'Université McMaster ainsi qu'un certificat en relations de travail du Collège Mohawk.

Mme Dennis a été nommée pour un mandat de trois ans, à compter du 14 décembre 2017.

4. Shelley Rowan, gouverneure de la Nouvelle-Écosse

Mme Rowan occupe actuellement le poste de vice-présidente de la division de la prévention et prestation de services, à la Commission d'indemnisation des accidentés du travail de la Nouvelle-Écosse, un organisme dont elle fait partie depuis 1998. Elle détient un diplôme en relations publiques de l'Université Mount St?Vincent et a ensuite approfondi ses études en théories de l'organisation et en relations industrielles. Mme Rowan siège également au conseil de l'Université Mount St?Vincent.

Mme Rowan a été nommée pour un mandat de trois ans, à compter du 14 décembre 2017.

5. Joseph Bajzath, gouverneur représentant les employeurs

Joseph Bajzath est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie de l'Université Concordia. Fort de ses 20 années d'expérience à divers postes au sein d'Air Canada, il occupe actuellement le poste de directeur de la sécurité d'entreprise et de la gestion des urgences depuis 2011, dans le cadre duquel il a acquis une vaste expérience de l'élaboration et de la mise en oeuvre de programmes de sécurité liés à la santé et à la sécurité au travail et à la gestion des crises.

M. Bajzath a été nommé pour un mandat de trois ans, à compter du 30 avril 2018.

6. Chad Bradley, gouverneure représentant les employeurs

Mme Bradley est titulaire d'une maîtrise ès sciences dans le domaine de la santé au travail de l'Université McGill ainsi que d'un certificat de l'American Board of Industrial Hygiene et du Board of Certified Safety Professionals, et elle possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle a assumé un vaste éventail de responsabilités dans le domaine de la santé et de la sécurité pour Bell Canada depuis 1998, notamment en ce qui a trait à la gestion de la sécurité des fournisseurs, à la vérification, à la formation, aux matières dangereuses et aux espaces clos. Elle occupe maintenant le poste de gestionnaire principale de la santé et de la sécurité de l'entreprise, et elle est en charge de la surveillance et de l'élaboration de politiques, de systèmes et de pratiques liés à l'hygiène industrielle et à l'ergonomie, ainsi qu'aux questions réglementaires.

Mme Bradley a été nommée pour un mandat de quatre ans, à compter du 5 février 2018.

7. Nina Mankovitz, gouverneure représentant les employeurs

Titulaire d'une maîtrise en ingénierie de l'Université Queen's, Nina Mankovitz a occupé des postes dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la sécurité au sein de diverses organisations, comme l'entreprise E.I. du Pont Canada et Postes Canada, où elle était responsable du leadership stratégique en matière de santé et de sécurité au travail. Mme Mankovitz a été membre de plusieurs organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale de la santé, de la sécurité et de l'environnement à Rio Tinto Alcan.

Mme Mankovitz a été nommée pour un mandat de quatre ans, à compter du 14 décembre 2017.

8. Sari Sairanen, gouverneure représentant les travailleurs

Mme Sairanen occupe actuellement le poste de directrice nationale de la santé, de la sécurité et de l'environnement à Unifor (auparavant le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada et le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier). Elle a occupé divers postes dans les secteurs de la santé et de la sécurité ainsi que des relations de travail du Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, notamment celui de représentante du comité de négociation, de vice-présidente de la région de l'Ouest et de coprésidente du comité mixte de santé et de sécurité. Elle a également occupé un emploi de chercheuse au Syndicat canadien de la fonction publique. Mme Sairanen a fait des études supérieures dans le domaine de l'économie et des relations industrielles afin d'obtenir une maîtrise ès arts de l'Université Laval et de l'Université du Manitoba. Elle est également titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de Winnipeg.

Mme Sairanen a été nommée à nouveau pour un mandat de trois ans, à compter du 14 décembre 2017.

9. Denis St-Jean, gouverneur représentant les travailleurs

M. St-Jean milite pour la santé et la sécurité au travail depuis plus de 25 ans. Depuis 1994, il occupe le poste d'agent national de la santé, de la sécurité et de l'environnement au sein de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). M. St-Jean a acquis de vastes connaissances et un solide bagage dans ce domaine, représentant les droits des membres de l'AFPC par le biais d'actions politiques, en plus de s'occuper de la représentation devant divers tribunaux administratifs. M. St-Jean a déjà occupé le poste d'agent de santé et de sécurité à la Commission de la capitale nationale, et il est maintenant coprésident du Centre d'expertise pour la santé mentale en milieu de travail de l'AFPC et du Conseil du Trésor. Il est diplômé de l'Université du Québec en Outaouais où il a obtenu un baccalauréat en relations industrielles.

M. St-Jean a été nommé pour un mandat de trois ans, à compter du 14 décembre 2017.

10. Tara Peel, gouverneure représentant les travailleurs

Tara Peel occupe le poste de représentante nationale de la santé, de la sécurité et de l'environnement pour le Congrès du travail du Canada depuis 2016. Avant d'occuper ce poste, elle a travaillé à la Manitoba Federation of Labour en tant que coordonnatrice des politiques et des projets spéciaux. Elle était alors responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre de campagnes de politiques publiques liées à la santé et à la sécurité au travail. Elle a obtenu un diplôme avec distinction de l'Université Trent ainsi qu'un baccalauréat en études politiques.

Mme Peel a été nommée pour un mandat de quatre ans, à compter du 14 décembre 2017.

11. Gary Robertson, président

M. Robertson a été nommé sous-ministre adjoint du Programme du travail en 2015. Avant d'occuper ce poste, il a assumé de nombreux rôles de direction à Sécurité publique Canada. Plus tôt dans sa carrière, il a également occupé divers postes de direction à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, au Secrétariat du Conseil du Trésor et à Affaires indiennes et du Nord Canada. Avant de se joindre à la fonction publique fédérale, il a travaillé pour d'importants organismes internationaux, comme Nortel Networks et PricewaterhouseCoopers. M. Robertson est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Western, en Ontario, et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Hartford.

M. Robertson a été nommé à nouveau pour un mandat de cinq ans, à compter du 21 décembre 2017.

