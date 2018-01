Li Jinyuan, président du Groupe Tiens, a participé au cinquième Forum mondial sur le développement des petites et moyennes entreprises en Chine







HANGZHOU, Chine, 12 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Le 10 janvier 2018, le cinquième Forum mondial sur le développement des PME en Chine et le cinquième forum sur l'innovation et le développement des marques en Chine ont eu lieu à l'hôtel Intercontinental d'Hangzhou. En tant que vice-président de l'Alliance mondiale des PME de Chine, Li Jinyuan, également président du Groupe Tiens, a participé à l'événement et s'est entretenu avec d'autres dirigeants et experts internationaux au sujet des nouvelles opportunités de développement s'offrant aux PME dans le monde en 2018 afin de leur permettre d'obtenir des ressources internationales, de se lancer sur les marchés mondiaux et de découvrir des possibilités de coopération pour la création et le développement conjoints de nouvelles plates-formes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/628000/Chairman_Li_Jinyuan_having_a_dialogue_with_David_Cameron.jpg

M. Hou Yan, l'assistant du président du Groupe Tiens et Mme Huang Jiazhen, la directrice du service de valorisation de la marque et des relations publiques internationales du Groupe Tiens étaient également présents.

L'événement était organisé par la GASME (Alliance mondiale des PME), l'USCMEA (Association de coopération et d'échanges internationaux entre les États-Unis et la Chine) et le Projet d'innovation et de développement des marques en Chine. Sur le thème « Une nouvelle ère », la conférence a étudié de près le développement économique en 2017 et exploré activement les tendances des marchés chinois et internationaux en 2018 afin d'avoir rapidement une meilleure compréhension des opportunités commerciales mondiales.

Les entrepreneurs présents ont encensé la stratégie internationale du Groupe Tiens, un représentant de premier ordre de la stratégie mondiale actuelle des marques chinoises. La GASME a reconnu le rôle de Li Jinyuan dans l'introduction du Groupe Tiens et de l'image de marque de la Chine sur le marché international. La stratégie de mondialisation et les réalisations exceptionnelles du Groupe Tiens sont hautement reconnues tant en Chine qu'à l'étranger. La GASME a nommé Li Jinyuan au poste de vice-président principal de la région de la Chine dans le but d'aider les entreprises chinoises à s'internationaliser et à façonner l'image de marque de la Chine.

Lors du Forum, le président Li Jinyuan a été invité à participer à une discussion entre l'ancien Premier ministre britannique David Cameron et des entrepreneurs chinois. Wang Zhenghua, le président de Chunqiu Group, Li Guangdou, un expert et consultant en stratégie de marque, notamment pour CCTV, Chen Jun, le président de Guo-Chuang Limited et David Cameron ont partagé leurs réflexions au sujet de la mondialisation et de la manière dont les gouvernements peuvent aider les entreprises à se développer. Li Jinyuan a fait remarquer que le Forum a fortement contribué à renforcer l'amitié entre la Chine, la Grande-Bretagne, la France, la Corée du Sud et d'autres pays et a permis la création d'une plateforme de coopération et d'échange entre les entreprises de très grande qualité.

Lors du dîner qui a suivi le Forum, le président Li Jinyuan et les invités ont exprimé leur opinion sur la stratégie globale de l'activité santé du Groupe Tiens ainsi que sur la stratégie de sa troisième startup. Li Jinyuan a expliqué qu'en tant que conglomérat transnational intégrant capital industriel, capital commercial et capital financier dans de nombreux domaines tels que la biotechnologie, la gestion de la santé, l'hôtellerie, l'éducation et la formation, le commerce électronique, le commerce international et les investissements financiers, le Groupe Tiens est guidé par les principes stratégiques de la diversification des activités, de l'intégration des réseaux et de la synergie des affaires. Grâce à une vision globale inspirée de l'Initiative Route et Ceinture, le Groupe Tiens promouvra le lancement de multiples modèles d'affaires à travers le monde dans le but de partager des modèles innovants de marketing économique basé sur l'expérience client. Le Groupe continuera de promouvoir la consommation afin de générer des revenus, de créer une plus grande richesse pour les entreprises familiales, d'intégrer les ressources sociales et de combiner le commerce électronique et la vente au détail afin d'augmenter l'appréciation des valeurs et de former une alliance mondiale.

Il a rappelé que la stratégie nationale de la Chine reposait déjà sur le concept de « Chine saine ». Le Groupe Tiens, en tant que pionnier de l'industrie de la santé, se conforme aux politiques gouvernementales et aux tendances générales, tout en promouvant le développement de l'industrie de la santé et en optimisant et intégrant les ressources du réseau mondial du Groupe Tiens. À ce jour, le Groupe Tiens a établi des succursales dans 110 pays et régions, divisant le marché mondial en 21 régions et pénétrant également de nouveaux marchés dans 37 pays et régions, tels que l'Australie, la France, la Corée du Sud et les Émirats Arabes Unis. Le Groupe Tiens a conclu des alliances stratégiques avec les plus grandes entreprises internationales et a déjà établi un précédent en matière d'internationalisation des entreprises chinoises.

