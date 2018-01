Le gouvernement du Canada améliore l'accessibilité pour les Canadiens handicapés







LONDON, ON, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Le chalet du mont Boler sera bientôt accessible à tous grâce à l'installation d'un nouvel ascenseur. Le ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kent Hehr, était heureux d'annoncer qu'une fois de plus, le Fonds pour l'accessibilité aide à accroître l'accès pour les personnes handicapées.

Récemment, le London Ski Club a reçu 45 000 dollars grâce au Fonds afin d'accroître l'accessibilité de leurs installations.

Le Fonds pour l'accessibilité permettra au London Ski Club du mont Boler d'installer un ascenseur qui assurera un meilleur accès au deuxième étage du chalet de même qu'un espace communautaire inclusif, grâce à de nouveaux espaces de réunion accessibles. Ce financement permet aussi d'offrir un meilleur accès aux programmes existants et d'ouvrir la voie pour la création de nouveaux programmes, plus de possibilités de bénévolat et plus d'occasions d'emploi.

Le London Ski Club accueille aussi l'école de ski London Track 3. Il s'agit d'une organisation sans but lucratif qui offre des programmes de ski alpin et de planche à neige pour les enfants et les adultes ayant des incapacités physiques, cognitives, visuelles et auditives.

Les Canadiens handicapés relèvent chaque jour des défis qui les empêchent de participer pleinement aux activités dans leur collectivité et en milieu de travail. Le gouvernement du Canada est déterminé à accroître l'accessibilité et à assurer un accès égal et des chances égales à tous grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité.

Le projet du mont Boler compte parmi les 575 projets approuvés dans le cadre d'un appel de propositions pour de petits projets en 2016. Les organisations étaient invitées à faire une demande de financement pour des projets qui améliorent l'accessibilité et l'inclusion des Canadiens handicapés dans leur collectivité et leur milieu de travail.

« En tant que ministre des Sports et des Personnes handicapées, je suis très heureux de voir le London Ski Club prendre l'initiative de rendre ses installations plus accessibles pour que tous ceux qui le souhaitent aient la possibilité d'apprendre à skier ou à faire de la planche à neige, et de demeurer actif physiquement. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

Le Fonds pour l'accessibilité dispose d'un budget annuel de 15 millions de dollars.

Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada a financé plus de 2 890 projets, aidant ainsi des milliers de Canadiens à accéder aux programmes, aux services et aux milieux de travail de leur collectivité.

création du Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du a financé plus de 2 890 projets, aidant ainsi des milliers de Canadiens à accéder aux programmes, aux services et aux milieux de travail de leur collectivité. En juillet 2016, le lancement du site Web de Canada Accessible (canada.ca/canada-accessible) annonçait le début de consultations visant à éclairer l'élaboration d'un projet de loi fédéral sur l'accessibilité. En outre, entre septembre 2016 et février 2017, le gouvernement du Canada a tenu 18 séances publiques et 9 tables rondes dans 18 villes partout au Canada . Un Forum national des jeunes a été organisé en novembre 2016 afin d'obtenir l'avis des jeunes handicapés ou des jeunes qui ont une expérience de travail, d'études et de vie liée à l'incapacité.

Fonds pour l'accessibilité

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à financer des projets communautaires partout au Canada dont l'objectif est d'améliorer l'accessibilité aux installations publiques et aux lieux de travail.

Le programme comporte deux volets : un volet portant sur l'accessibilité dans les collectivités et un volet portant sur l'accessibilité en milieu de travail.

Le volet Accessibilité dans les collectivités offre du financement aux demandeurs admissibles pour des projets d'immobilisation visant à améliorer l'accessibilité dans les installations publiques en vue d'améliorer l'accès aux programmes et aux services offerts aux personnes handicapées. Les projets doivent être directement liés à l'élimination des obstacles à l'accessibilité et à l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes handicapées dans les collectivités canadiennes. Tous les projets doivent également satisfaire aux critères d'admissibilité particuliers énoncés dans l'appel de propositions, notamment en ce qui touche le soutien de la collectivité.

Le volet Accessibilité en milieu de travail finance des projets qui améliorent l'accessibilité et la sécurité des milieux de travail partout au Canada grâce à des investissements dans des projets d'immobilisation, c'est-à-dire des projets de construction, de rénovation ou de réaménagement de milieux de travail où peuvent être créées ou maintenues des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. Les projets doivent répondre à des problèmes généralisés d'accessibilité en milieu de travail.

