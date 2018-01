Purolator rapporte des volumes records durant la période de pointe et s'attend à poursuivre sur sa lancée en 2018







Purolator prévoit une augmentation des activités d'expédition en 2018 à la suite de sa période des Fêtes la plus occupée à ce jour

TORONTO, le 12 janv. 2018 /CNW/ - Après avoir connu la plus forte période de pointe de son histoire récente, Purolator constate déjà que les volumes d'expédition élevés se poursuivent en janvier.

Au cours de la période des Fêtes, durant laquelle on a assisté à une augmentation du volume d'expédition, Purolator a livré plus de 12 millions de colis, conformément à ses prévisions. Ses centres d'expéditions ont connu une hausse de 24 % des activités liées aux envois et aux cueillettes durant la même période.

Travaillant avec ses clients, Purolator attribue la planification et le recrutement hâtifs à la décision de l'entreprise de maintenir ses garanties de service durant la période de pointe malgré la forte hausse du volume.

« Au cours de la période des Fêtes, nos volumes ont dépassé de façon continue notre moyenne historique plus tôt qu'à l'habitude, et cela s'est poursuivi tout au long de la période de pointe, a indiqué John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator. Collaborant avec les clients, les employés de Purolator de partout au pays ont redoublé d'efforts et ont offert un service et une expérience client de haut niveau nous permettant de respecter nos engagements à l'égard du service. »

Afin de se préparer à la demande anticipée pour ses services spéciaux durant la période des Fêtes, Purolator a recruté environ 900 employés saisonniers et a ajouté des véhicules supplémentaires à son parc automobile. L'entreprise a également mis en oeuvre des solutions novatrices de service à la clientèle, notamment un véhicule concept spécial servant de lieu de cueillette pratique pour les clients qui attendaient leurs envois durant les Fêtes.

Bien que la période de pointe soit maintenant terminée, les volumes n'ont cessé d'augmenter depuis le début de 2018, une tendance qui devrait se poursuivre selon Purolator. Cette dernière attribue une grande partie de cette augmentation à la croissance du magasinage en ligne, aux retours et à la situation économique favorable au sein du marché canadien.

À propos de Purolator

Purolator est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 50 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 10 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site purolator.com.

Participez à la conversation :

Site Web : purolator.com

Facebook : facebook.com/PurolatorInc

Twitter : @PurolatorInc

Instagram : @PurolatorInc

SOURCE Purolator Inc.

Communiqué envoyé le 12 janvier 2018 à 15:45 et diffusé par :