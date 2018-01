Augmentation de taxes dans Rosemont-La Petite-Patrie : les commerçants inquiets des impacts







MONTRÉAL, le 12 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Suivant l'annonce de l'importante augmentation des taxes municipales pour 2018, les commerçants de Rosemont-La-Petite-Patrie unissent leur voix pour exprimer leurs inquiétudes sur une telle mesure.

Les commerçants de la Promenade Masson, de la Plaza St-Hubert et de la Petite-Italie n'avaient pas anticipé ni imaginé une aussi lourde augmentation des taxes municipales à savoir 4,6 % sur les bâtiments non-résidentiels pour l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, largement au-dessus du taux d'inflation moyen estimé à 2,1 %.

« Cette mesure aura des incidence néfastes sur la santé financière de nos commerçants, dont plusieurs pourraient mettre la clé sous la porte ou prendre des mesures compensatoires qui iront à l'encontre d'une prospérité économique. Nos commerçants subissent déjà une concurrence très forte des géants et du commerce en ligne, et opèrent avec de faibles marges. Cette hausse importante de taxes dans notre arrondissement complique davantage la donne », soutiennent les Président(e)s des artères commerciales de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie; Mme Mélanie Beaulieu, de la Société de Développement Commercial (SDC) Promenade Masson, M. Alain Delisle, de la SDC Plaza St-Hubert, et Mme Dorina Tucci, de la SDC Petite-Italie.

Les SDC de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie sont impatientes de connaître les mesures positives qui seront prises au cours de l'année pour le développement des artères commerciales et le soutien du commerce de détail comme promis par la nouvelle administration.

Des mesures de soutien fortes au développement des artères commerciales montréalaises sont espérées et attendues par les commerçants pour atténuer les effets néfastes qu'aura cette mesure.

